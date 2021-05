Papa Francisco llama a la paz en Tierra Santa

El Papa Francisco llamó a la paz en Tierra Santa, tras los recientes enfrentamientos armados entre la Franja de Gaza e Israel que han provocado la muerte de más de 120 personas, dejado numerosos heridos y la destrucción de varios edificios.

“En nombre de Dios, que creó a todos los seres humanos iguales en derechos, deberes y dignidad, y los llamó a convivir como hermanos entre sí, hago un llamado a la calma y, a quienes tienen responsabilidad, a detener el estruendo de las armas y recorrer los caminos de la paz, también con la ayuda de la comunidad internacional”, expresó este domingo, el jerarca de la iglesia Católica, luego del rezo del Regina Coeli.

Pidió también rezar “sin cesar para que israelíes y palestinos encuentren el camino del diálogo y del perdón, para que sean constructores pacientes de la paz y la justicia, abriéndose, paso a paso, a una esperanza común, a una convivencia entre hermanos”, publicó la agencia católica ACI Prensa.

El Pontífice expresó que sigue “con gran preocupación lo que ocurre en Tierra Santa”, en particular el aumento de “los violentos enfrentamientos armados entre la Franja de Gaza e Israel”, que corren el riesgo de “degenerar en una espiral de muerte y destrucción”.

“Numerosas personas han resultado heridas y muchos inocentes han muerto, entre ellos hay niños, y esto es terrible e inaceptable. Sus muertes son una señal de que la gente no quiere construir el futuro, sino que quiere destruirlo”, lamentó.

Añadió que “el odio y la violencia crecientes que afectan a varias ciudades de Israel son una grave herida a la fraternidad y a la convivencia pacífica entre los ciudadanos, que difícilmente se curará si no nos abrimos inmediatamente al diálogo”.

Por ello, el Papa se preguntó “¿a dónde llevarán el odio y la venganza? ¿Realmente creemos que podemos construir la paz destruyendo al otro?”.

“Recemos por las víctimas, especialmente por los niños; recemos a la Reina de la Paz por la paz”, pidió.

La grave situación a la que se refirió el Papa se trata de los recientes ataques cruzados entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hamas, que controla la Franja de Gaza. Situación considerada como el peor enfrentamiento entre Israel y Hamas desde 2014.

El grupo radical de Hamas ha disparado cohetes contra Jerusalén y otras ciudades de Israel, mientras que el ejército israelí ha realizado ataques aéreos en Gaza, incluso contra edificios residenciales y oficinas de medios de comunicación.

Además, se han producido incidentes de violencia colectiva entre judíos y árabes en otras ciudades del país.

El viernes 7 de mayo, el último viernes de Ramadán, miles de musulmanes palestinos se enfrentaron con la policía en la mezquita de Al-Aqsa en el Monte del Templo. Enfrentamiento que causó más de 150 heridos.

Ante esto, el Patriarca Latino de Jerusalén, Mons. Pierbattista Pizzaballa, afirmó que “para la paz, se necesita justicia” y advirtió que “en la medida en que no se defiendan y respeten los derechos de todos -israelíes y palestinos-, no habrá justicia y, por tanto, no habrá paz en la ciudad”.