México suspende la prueba PISA para estudiantes de secundaria

Esta no sería la primera evaluación que la actual administración cancela. En 2019 se aplicó la prueba ERCE de la Unesco –que se aplica a estudiantes de tercero y sexto de primaria, pero el gobierno Andrés Manuel López Obrador anunció su salida del programa, por lo que los resultados de la evaluación ya no se hicieron públicos. Si no se aplica PISA ya solo quedaría Planea, la evaluación que hace la Secretaría de Educación.