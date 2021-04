Acusación, es una ‘infamia, una calumnia’ generada por la ‘mafia del poder’, afirma Saúl Huerta (Video)

El diputado Saúl Huerta afirmó que la acusación en su contra por abuso sexual a un menor de edad, es una “infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder”.

“Es una acusación en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la Cuarta Transformación, ya que me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable”, dijo.

“Quiero decirles categóricamente que aunque las circunstancias me acusan, jamás hubo ese intento, jamás hubo esa fuerza, expresar que los medios me han linchado sin que exista la presunción de inocencia, sin que exista en las carpetas de investigación un solo elemento que me incrimine, no existe ninguna pericial que demuestre que hubo fuerza, que hubo intento, que hubo algo así, porque no hubo un intento, yo confío plenamente a las instituciones”

En una entrevista con el periodista Juan Rocha, de Grupo Fórmula, y que fue difundida por Ciro Gómez Leyva, el legislador que fue separado de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, luego de que dos jóvenes lo denunciaran por abuso sexual, señaló que tanto el menor que lo denunció como su familia son extorsionadores.

"Es una infamia y una calumnia que se genera desde la mafia del poder. Es una acusación en mi contra, pero también contra #Morena. Jamás abusé sexualmente del joven que me acusa y jamás le di una droga", nos dijo #PorLaMañana el diputado Saúl Huerta. Aquí la entrevista completa: pic.twitter.com/0X7ufc72dB — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 29, 2021

“El joven este viene de una familia que mienten, extorsionan, el tío es un ex policía que no tiene buena fama como servidor público, como policía y que se prestaron a esto para hacer la carnada que me pusieron para que los enemigos del poder hoy están lucrando precisamente con esto”, argumentó.

“Ya hubo un linchamiento mediático y te voy a decir por qué, el joven al narrar en una entrevista que escuché con un reportero, que también es muy mediático, va contando los minutos como sucedieron, alguien que ha sido víctima no está pendiente de lo que diga el reloj, luego inmediatamente de eso, de que sucedió esto, yo me comuniqué con la mamá, nadie que reciba una llamada a las 6:00 de la mañana está preparada para grabar una llamada, luego el tío que vive según lo dicho por el propio joven, a más de una hora, resulta que en 10 minutos estaba ahí, estaba la policía, estaba un reportero”.

Negó también haber drogado al joven o haber abusado o intentado abusar de él en un hotel de la Ciudad de México.

“Jamás le di una droga, jamás hubo un intento de hacerlo víctima de algún abuso o acoso sexual. Es por ello que yo confío en las instituciones, pero vuelvo a repetir si en las carpetas de investigación hubiera algún dictamen que señalara alguna fuerza, algún intento, bueno pues estaría, pero me han linchado mediáticamente, sin darme la oportunidad que sea lo jurídico lo que determine esta situación

Añadió que él se separó de su grupo parlamentario, para que no fuera afectado, “porque antes del interés personal existe el interés supremo de la nación”.

Aseguró que probará su inocencia porque “no hubo intento de abuso, jamás hubo abuso y por lo tanto entonces no habrá nada que temer, confío en las autoridades, estaré sometido a las investigaciones y afrontaré la responsabilidad que pudiera haber si es que la hubiera”.

“Tengo la conciencia tranquila y confío en las instituciones y en la presunción de inocencia, no hay un solo elemento dentro de la carpeta de investigación o no podría haber porque no hubo tal circunstancia… puedo asegurarte categóricamente que jamás hubo intento, que soy inocente y que la instituciones esclarecerán esto, confío en ello plenamente”.