Un exceso del TEPJF dejar sin candidatura a Salgado y Morón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de cancelar definitivamente las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, fue un exceso y un golpe a la democracia.

“No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña -en un caso, de 14 mil pesos, en lo que corresponde al candidato de Michoacán, y de 19 mil pesos que se le atribuye no comprobó el precandidato de Guerrero- se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo y además antidemocrático”, afirmó.

“En este, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se le afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen, del antiguo régimen antidemocrático”.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el mandatario llamó a acatar el fallo, y a no caer en la provocación.

“Debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional: es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad”, agregó.

“Entonces, no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia, seguir luchando de manera pacífica”.

Durante su discurso también arremetió contra el INE, el INAI, este último anunció ayer que presentará un recurso de inconstitucionalidad por el padrón de usuarios de datos telefónicos.

“Ahora porque estamos hablando del tema de la democracia, en el terreno de la economía es lo mismo. Ustedes pueden constatar que las tres reformas que se han aprobado-la eléctrica, la energética y la de tener control para que no se extorsione con teléfonos que utiliza la delincuencia-, las tres no sólo han sido impugnadas por las empresas, sino por el instituto de la transparencia, por el instituto de la competitividad”, dijo.

Dichos organismos autónomos, añadió, fueron creados durante el periodo neoliberal para defender a los grupos de intereses creados para amparar a las minorías; mientras, dejaron en el desamparo a la mayoría del pueblo. Entonces, desarticularon al Estado con dimensión social y dejaron un Estado sólo para servir a los intereses minoritarios. Un Estado, además, antidemocrático”.

“¿O ustedes creen que los consejeros o los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del INE, los magistrados del Tribunal Electoral son demócratas? Yo digo: no. Al contrario, conspiran contra la democracia. Pero es también el momento de dar un ejemplo de sensatez y de responsabilidad, nada de confrontación, no caer en la trampa de la provocación”.