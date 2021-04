‘Que nadie desde el gobierno haga negocio con la construcción’: Mario Zamora

“La viada que trae Mazatlán no la debe de detener nadie y lo que creo que es muy importante, me he reunido ya en muchas ocasiones con constructores, es algo que a ellos les interesa mucho y les he dejado muy claro, yo no soy constructor, mis hijos no son constructores, no tengo compadres constructores y lo más importante: no me interesa que nadie desde el gobierno haga negocio con la construcción”, aseguró Mario Zamora Gastélum, candidato a la gubernatura de la alianza Va por Sinaloa.

De gira por Mazatlán, y tras reunirse con miembros de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC), Zamora Gastélum dijo que lo que él quiere es que haya buenas obras de calidad y que nadie haga negocio desde el gobierno con la construcción de obra.

En la reunión los constructores expusieron que existe tráfico de influencias. Medios locales cuestionaron al candidato si ha recibido denuncias al respecto, pero aseguró que no.

“No, siempre ha sido un tema recurrente en la vida pública y que si el diezmo, que se habla siempre de muchas cosas. La verdad sea dicha, hay que decirlo, en la acera de enfrente hay una gran especulación de gente que dicen que se está relamiendo ya los bigotes, porque todo mundo conoce la historia personal de constructoras familiares que han recibido obra directa de gobiernos”, señaló.

Zamora Gastélum sostuvo que ni él ni sus hijos son constructores. “No tengo compadres constructores y no tengo ningún interés ni que el gobernador, ni que nadie desde su gabinete ni de su gobierno haga negocio con la obra pública, al contrario, que el negocio lo hagan los constructores, pero que sea un negocio justo, que hagan buenas obras y que ganen los sinaloenses. Cero moches, igual como cuando estuve en la Financiera Rural, no hay una sola mención de alguien que diga que obtuvo un recurso por algún moche entregado, hechos a los dichos, no rollo”.

-Mario, cero construcción en su familia, ni una empresa constructora.

– Yo no tengo ninguna empresa, ahí está mi 10 de 10. Los diez documentos donde mi declaración de intereses pongo claro si tengo alguna empresa, de dónde soy socio o en dónde habrá algún parentesco, nada en la construcción y reitero no tengo ningún interés ni que yo ni que ningún funcionario hagan negocio con la construcción, al contrario, que haya buenas obras en beneficio de los sinaloenses.

Por un impuesto sobre el hospedaje transparente

Ante el pronunciamiento de las intercamarales de Sinaloa respecto a que el impuesto sobre hospedaje se transparente, el priista dijo que la transparencia se practica no se dice.

– Candidato, hay quejas de que hay opacidad por parte del Gobierno del Estado porque no ha transparentado el recurso del Impuesto sobre Hospedaje del 3 por ciento.

– Pregúnteselos a ellos, yo soy candidato.

El sector intercamaral Los Mochis, Culiacán, Mazatlán está inconforme con el gobierno actual del estado porque no ha transparentado el 3 por ciento de Impuesto sobre el Hospedaje, piden que se transparente. Qué se están haciendo los 100 millones de pesos que se recauda al año por este impuesto ¿Qué va a hacer el gobernador Mario Zamora llegando al Gobierno del Estado?

– Nosotros vamos a transparentar todo. Por eso lo estamos haciendo desde ya. Por eso desde ya estoy siendo transparente, el único candidato que ha hecho su 10 de 10, hechos a los dichos

“Yo le pregunto, quién de los candidatos a gobernador ha transparentado todo de su vida, cuánto gana, cómo lo tiene, cómo lo gana, todo ahí está hasta antidoping me hice, ya hasta me están pidiendo el examen de la próstata. Fíjate que ese es un tema interesante, me decía una persona: oye, Mario, estás dispuesto a hacer público un examen médico de cuál es tu situación de salud, yo estoy dispuesto y puede ser una buena idea”, agregó.