Anuncia Morena nueva impugnación ante el TEPJF; ‘aún hay margen legal’: Mario Delgado

Tras la ratificación que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) a la sanción contra Félix Salgado Macedonio para retirarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y el aspirante anunciaron que presentarán una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También llamaron a la militancia a reforzar las movilizaciones pacíficas.

Mario Delgado aseguró que las mismas acciones se repetirán en el caso Raúl Morón, postulado por Morena a la gubernatura de Michoacán y quien también fue sancionado con la pérdida del registro, publicó La Jornada.

Ayer los simpatizantes de Salgado Macedonio mantuvieron el plantón afuera de la sede del órgano electoral en la Ciudad de México e instalaron pantallas para presenciar la sesión del INE.

La larga espera transitó en medio de discursos de Salgado Macedonio y Delgado Carrillo, quienes tomaron el micrófono en un par de ocasiones a lo largo del día.

En medio de los discursos y para amenizar a los simpatizantes que llevan tres días en el lugar, lo mismo hubo lucha libre que música y baile. A un costado, bajo una lona, permaneció Salgado y Raúl Morón a lo largo de todo el día.

Como si se tratara de un partido en un Mundial, unos 400 simpatizantes, con pancartas y playeras alusivas a Morena y a Salgado Macedonio, se agruparon alrededor de la pantalla principal para observar la sesión del Consejo. Vitoreaban cada posición de los consejeros en contra de las sanciones, y abuchearon las de quienes se pronunciaron a favor del dictamen. Cada que se escuchaba el nombre del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, o del consejero Ciro Murayama, las rechiflas se incrementaron.

En entrevista con La Jornada, Delgado Carrillo afirmó que aún hay margen legal para promover un nuevo recurso, ya que aseguró que el mandato del Tribunal no está siendo atendido en el dictamen que discuten los consejeros electorales, y sentenció que “no tenemos Plan B; Raúl Morón será candidato y Félix Salgado también.

“Podemos volver a impugnar porque en el fondo no se atendería lo que ordenó el tribunal, que es que haya una sanción proporcional a los hechos en los que supuestamente hubo infracciones, y no hay ninguna consideración de los alegatos que nosotros hicimos demostramos que no tuvimos precandidaturas porque nuestro proceso nunca lo señaló así”, agregó.

Ante consignas de “Va a caer, va a caer, el INE va a caer”, Salgado Macedonio también afirmó que se “mal interpretaron” sus palabras en las que llamó a conocer la casa de los consejeros electorales, y aseguró que la protesta es pacifista. Por la mañana, Delgado refirió que el guerrerense es “dicharachero”, pero en ningún momento se expresaron amenazas.