Regresa Bojórquez Mascareño a sus funciones de síndica procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán

Después del intento fallido de ser candidata a la alcaldía de Mazatlán por Morena y /o el Partido del Trabajo, Elsa Bojórquez Mascareño, regresa a sus funciones de síndica procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Amigas, amigos y ciudadanos que están atentos, lo que nosotros de alguna manera hemos estado trabajando haciendo, les informo que el día de hoy me reincorporé a mi cargo, a mis funciones como síndica procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán”, dijo Bojórquez Mascareño.

La fiscal municipal, agregó: “Por lo que estoy nuevamente al servicio de la ciudadanía, por lo que estoy trabajando como lo he venido haciendo durante esta administración”.

A los ciudadanos y ciudadanos que la acompañaron para conseguir un espacio para los próximos comicios electorales, les agradeció su apoyo solidario, igualmente como a los que sufrieron como ella bloqueo en los espacios de participación política en los institutos políticos en la actual coyuntura electoral.

Y a los actores políticos que con sus acciones deslegitimaron sus movimientos y arrebataron sus esperanzas y sueños y traicionaron la palabra, les recordó que su participación en la función pública no obedece a la ambición de poder,

“Desde un inicio he afirmado en todos los tonos que no estoy en esto simplemente para ocupar cargos públicos, ni por ambición de poder, estaré siempre y reitero por cambiar las cosas, por el respeto y la divinidad, por servir honestamente a los ciudadanos”, enfatizó.

Agregó que también lucha por las causas de las mujeres, hoy ofendidas, por la justicia social y quien no lo entiende así se equivoca y vuelve a equivocarse y solo pierden el tiempo.

Y los que militan en contra de la 4T, continuó, pierden, asimismo, y también pierden la decencia con su llamado a negociar los valores de la democracia.

“¡Negociar qué?, ¿la dignidad’, ¿el respeto los principios’, ¿la conciencia’, preguntó la síndica, a los que les ponen precio a estos valores y a los que lo aceptan están a la vistas de todos y no podemos esperar nada bueno de ellos”.