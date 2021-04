Recula Lucio Tarín en protesta contra Vargas Landeros en Los Mochis

Lucio Antonio Tarín Espinoza, uno de los cuatro precandidatos a la alcaldía de Ahome por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se retractó ya de su oposición a la representación dada a Gerardo Vargas Landeros a cambio de ser designado Coordinador en la zona norte de Sinaloa de Rubén Rocha Moya, aspirante a la gubernatura.

Anunció que el rally de protesta al que invitó a la población para manifestar el rechazo a Vargas Landeros que se celebraría este martes fue desactivado.

“No puedo con las dos representaciones, por eso lo desactivé. Por mi parte, no habrá más movilizaciones en contra de Gerardo. Tengo mucho por hacer y no hay tiempo. Debo salir constantemente a El Fuerte y Choix y moverme en Ahome”, dijo este lunes tras acabarse un acto masivo al poniente de Los Mochis, en donde estuvo la fórmula de Morena pidiendo el voto. Masivo.

Tarín Espinoza, Milo Giovani Soto Ibarra, Marco Antonio Armenta Ruiz y Juan Ramón Torres Navarro interpusieron una queja en la comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por la forma en que fue designado el ex secretario de gobierno de Mario López Valdez como su candidato sin haberse inscrito y ni haber sido encuestado, requisitos ambos para ser seleccionado.

“No habrá movilizaciones, pero la cuestión legal continúa. Eso ya lo hablé con Gerardo”.