Sujeto a proceso penal militar que mató en Chiapas al ciudadano guatemalteco: Ebrard

Ya está sujeto a proceso penal el militar que mató en un retén en Chiapas al ciudadano guatemalteco Elvin Mazariegos Pérez, informó Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

El canciller dijo que acciones en las que resultaron asesinados tanto Mazariegos Pérez como Victoria Esperanza Salazar, de origen salvadoreño, “no las podemos permitir”, publicó La Jornada.

En el caso del guatemalteco, dijo, ya hubo un acuerdo de reparación del daño con la familia en tanto que en el de Victoria su madre se reunirá esta tarde con funcionarios de la Secretaria de Relaciones Exteriores para alcanzar acuerdos de reparación e indemnización.

Se está a la espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre las acciones con las que colaborará para atender y resolver la crisis migratoria en la región, agregó.

Como cabeza del Mecanismo Especial para Atención de la Migración, creado por decreto presidencial en 2019, confió que en el mes de abril se pueda tener una nueva reunión con el gobierno de Joe Biden en particular con la vicepresidenta Kamala Harris quien fue designada por el mandatario estadunidense para atender el tema migratorio en la región. “Estamos convencidos de que si no hay una acción de esa naturaleza, de ese orden de magnitud (apoyo a Centroamérica), no hay política migratoria que pueda funcionar. Simplemente las personas necesitan alternativas.

Sobre las denuncias realizadas a finales de la semana pasada en donde decenas de niños migrantes estaban detenidos en estaciones migratorias por el Instituto Nacional de Migración, lo que ya se impide por ley, el canciller refirió que se debe trabajar para crear instalaciones adecuadas para los menores.

“Todo lo que sea respecto a niños está sujeto a la nueva legislación que impide que sean remitidos a estaciones migratorias, pero también hay que ver que el DIF tenga los recursos necesarios y que los procuradores (para la infancia) sean más porque creo que ahora hay muy pocos. Eso también lo vamos a plantear ahora con el Congreso. Necesitamos crear la infraestructura porque no hay todavía, es muy pronto la aplicación de la ley, estoy consciente de eso y vamos a hacer un mayor esfuerzo.