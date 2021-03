INE anula candidatura de Félix Salgado Macedonio

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anuló la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena de Felix Salgado Macedonio por no presentar a tiempo su reporte de gastos de precampaña.

Con siete votos a favor y cuatro en contra, el INE aprobó el proyecto para retirarle la candidatura al político guerrerense acusado de agresiones sexuales.

De esta manera, el senador con licencia debe parar sus actividades proselitistas por haber perdido su registro como candidato, de acuerdo a Eje Central.

Esta misma tarde, el INE también anuló la candidatura del morenista Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán, también por no presentar a tiempo su reporte de gastos de precampaña.

Además, el INE determinó sanciones por 3 millones 909 mil 135 pesos a partidos políticos por irregularidades u omisiones en sus informes de gastos de precampaña; el 78 por ciento de este monto corresponde a Morena.

Cabe destacar que Morena aún puede apelar estas anulaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Salgado Macedonio ha sido señalado por varias mujeres por los delitos de violación y acoso sexual, por los cuales no ha sido procesado judicialmente.

El morenista ha negado las acusaciones en su contra y ha dicho que todo se trata de una campaña para evitar que gobierne Guerrero.

La presión ejercida por las denunciantes hizo que Morena anulara los resultados de la primera encuesta de selección de candidatos, la cual ganó Salgado Macedonio.

El partido realizó una segunda encuesta, pero no eliminó al senador como un perfil elegible, por lo que volvió a resultar electo como el candidato.

Durante la sesión ordinaria y extraordinaria del Consejo General del INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, recordó que la fiscalización no es un tema nuevo y que por eso en este proceso electoral se comenzaron a abrir procedimientos oficiosos por una cuestión de congruencia y apego a la norma.

Los proyectos referentes al gasto de precampañas fueron presentados por la consejera Adriana Favela, quien pidió que se tomara en cuenta el precedente fijado en 2016 cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó los informes extemporáneos de David Monreal y en vez de suspender su candidatura determinó sancionarlo.

Al respecto, el representante de Morena en el INE, Sergio Gutiérrez, argumentó que Morena no tiene contempladas las precampañas y que por eso mismo no se presentaron los informes.

“Dicen que se pretende engañar o darle la vuelta a la ley, no fue esa la intención. El criterio fue controlar el proceso interno para que no hubiera precampañas porque sería muy complejo”, señaló.

Antes de su intervención, el consejero Ciro Murayama insistió en que no es válido intentar hacer política ocultando los gastos.

“Los partidos políticos pueden utilizar el atajo de que no hay precampañas en los partidos y que por eso no se mandó el informe, pero No es válido intentar hacer política ocultando los gastos”.