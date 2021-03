La defensa endeble de Juan Millán

Investigan a Óscar Lara Aréchiga y llegan a Juan Millán Lizárraga; envían millones de dólares a paraísos fiscales a través de una banca que otorga secreto bancario pero que luego es intervenida bajo la sospecha de ser cobijo de políticos corruptos y criminales ligados al narcotráfico

“Esperé, dije, en algún momento van a sacar el nombre mío. Hoy lo están señalando que también estoy entre los investigados. Ni dicen cuándo se inició la investigación ni el estado en que se encuentra actualmente”, declaró Juan Millán Lizárraga en su conferencia de prensa, citada para responder que forma parte de la exclusiva lista de clientes de Banca Privada de Andorra (BPA), investigada en este país pero también en los Estados Unidos, por estar ligada al lavado de fondos de grupos criminales.

Claro que lo sabía. Desde que se dio a conocer que Óscar Javier Lara Aréchiga (finado) estaba siendo investigado como parte de una red de lavado de dinero, contrató un despacho legal para que atendiera su caso. Eso, antes de febrero de 2017, cuando se hizo pública la primera entrega de una serie de reportajes del diario El País, de España.

No eran solo ellos dos los socios de un proyecto “inmobiliario”, según dijo, sino otros más, cuyos nombres prefirió mantener en reserva.

Óscar Lara, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa en todo el sexenio de Juan Millán y la mitad de la administración de Jesús Aguilar Padilla (de 1999 a 2007), fue investigado por presunto blanqueo de capitales, por órdenes de la jueza andorrana Canolich Mingorance Cairat, al encontrar una cuenta de 6 millones de dólares en la BPA, oculta en paraísos fiscales en los que logró mover al menos 16.8 millones de dólares, según una nota documentada por el diario español. La sociedad estuvo gestionada por BK Group, una empresa holandesa de servicios fiduciarios.

La investigación del reportero José María Irujo descubrió que la sociedad off shore de Lara Aréchiga —típicas en actividades de lavado de dinero—, se llama o se llamaba Riana International B.V., que a su vez depende de la sociedad Riana N.V en las Antillas holandesas, de la panameña Riana Development Inc y ésta de la Fundación Hazare en Panamá, una Family Asset Management (gestora de fondos familiar) creada por BPA.

Una vez que la semana pasada se dio a conocer una nueva entrega del diario español, donde aparece su nombre, el ex gobernador de Sinaloa citó a una conferencia de prensa donde aceptó que él y otros “inversionistas” del país abrieron una cuenta en esta institución para apalancar un crédito para un proyecto inmobiliario, aunque no dijo cuál.

Dijo que, en su caso, el dinero aportado a la sociedad, 20 millones de pesos, es lícito, producto de la venta de un inmueble en 1977, cuando terminó su gestión como director de Tránsito en Culiacán, que depositó el dinero en una cuenta que fue alimentando una vez que fue senador de la república. También que puede demostrar que no es dinero sucio porque fue investigado por la PGR durante el sexenio de Vicente Fox con base en una denuncia interpuesta por militantes panitas. Luego de una investigación, afirmó, la PGR declaró el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, dijo no contar con el documento respectivo porque la PGR (ahora FGR) “no entrega esos documentos a las personas investigadas ni las hace públicas”.

A lo que se refirió Juan Millán es a “denuncias anónimas presentadas al calor de la contienda electoral de 2004”. Personal de la PGR vino a Sinaloa a cuestionarlo sobre el origen del dinero que tenía en sus cuentas, pues se presumía que provenían de sobornos de los grupos del narcotráfico.

Estas denuncias, se sabría públicamente hace dos años, fueron presentadas por un grupo de panistas, encabezados por Tatiana Clouthier, luego de que el presidente Vicente Fox le otorgó a Juan Millán, siendo gobernador, el Premio a la Transparencia. En esos días competían por el gobierno de Sinaloa Jesús Aguilar Padilla, candidato del PRI y Heriberto Félix Guerra por el PAN, cuñado de Tatiana.

Tatiana y su hermana Lorena, esposa de Heriberto, se indignaron y, a través de Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación, quisieron presionar al gobierno panista. Creel las mandó con el entonces titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha y ante éste le pidieron la cabeza de Eduardo Vega Acuña, —hermano de Jesús y Joaquín—, uno secretario de agricultura con Millán y el otro dirigente estatal del PRI. Esta anécdota la cuenta la propia Tatiana Clouthier en su libro Juntos hicimos historia, aunque ya no dice si fue ella quien hizo la denuncia contra Millán por sus presuntas ligas con el narcotráfico.

Sobre este episodio y su desenlace, Millán le dio su versión al académico Arturo Santamaría, que plasma en el libro Juan S. Millán, auge y declive del maximato en Sinaloa, de reciente publicación:

Le dice Millán:

“Tal vez el documento más celosamente guardado, te lo voy a entregar a ti, es el expediente de una enorme perversidad que al calor de una campaña política lanzaron los panistas en contra mía. Presionaron a Fox durísimo y a Rafael Macedo de la Concha, en el 2004. Es el expediente de la Procuraduría, revisa los señalamientos que me hicieron. Un expediente de 40 páginas con la conclusión de la PGR, en tiempos del panismo. Resolución: No ejercicio de la acción penal”.

Febrero en la revista Proceso

En realidad Juan Millán pudo salir antes a dar la cara pero prefirió esperar. En su edición del 7 de febrero pasado, la revista Proceso lleva un amplio reportaje sobre las operaciones de BPA, cómo las investiga el gobierno de Andorra y el norteamericano, bajo la misma presunción: lavado de dinero de grupos criminales, entre ellos el narcotráfico, éste último tema con origen en la primera indagatoria exigida por la juez de Andorra, Canolich Mingorance Cairat. Y en el reportaje menciona el nombre de Juan Millán Lizárraga como uno de los clientes de BPA. Pero también el de otros sinaloenses, Óscar Lara y José Eustaquio de Nicolás, cabeza del grupo Homex y un empresario chilango de ascendencia asturiana, muy ligado al gobierno de Millán y a los De Nicolás: Juan Antonio García Ramírez, primer presidente que tuvo el club de futbol, Dorados.

Esto es parte del texto:

Negocios dorados

“En 2010, BPA decidió instalar una sede corporativa formal en el país, con todo y permiso de la Secretaría de Hacienda.

En lugar de constituir una sociedad desde cero, BPA tomó un camino tortuoso: en febrero de 2010, una filial del banco en Panamá, BPA Global FundAssets Management, compró por 3 millones de dólares a una sociedad de inversión mexicana creada cinco años antes en León, Guanajuato, llamada Investment Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inversión, la cual contaba con una cartera de 300 clientes.

“Su dueño era el empresario Juan Antonio García Ramírez, un personaje ya conocido en BPA, pues formó parte de la primera oleada de clientes mexicanos del banco, en diciembre de 2006.

Pese a su origen “chilango” —nació en la Ciudad de México en 1957, de padre asturiano— y a que residía en Guanajuato, García Ramírez tenía vínculos del más alto nivel en Sinaloa: era presidente del equipo de futbol Dorados, que fundó en 2003 con el empresario sinaloense Eustaquio de Nicolás Gutiérrez y el duranguense Valente Aguirre Meza.

“De Nicolás es un empresario poderoso, dueño de la constructora Homex —acusada en 2018 de fraude multimillonario por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos— y de decenas de empresas en Sinaloa. Es amigo íntimo de Peña Nieto desde que eran estudiantes; durante la administración del priista sus empresas recibieron 2 mil 731 millones de pesos mediante contratos, y en febrero de 2012 Homex pactó un acuerdo con la sociedad española Info­global, vinculada a la constructora española OHL —que participó en numerosos casos de corrupción con la administración de Peña Nieto— que tenía a Emilio Lozoya Austin como consejero.

“En 2006, cuando García Ramírez abrió su cuenta en BPA, era también socio, en tres empresas inmobiliarias —basadas en Guanajuato—, de Óscar Javier Lara Aréchiga, un empresario y banquero de amplia carrera en el PRI —fue consejero nacional y diputado por Sinaloa—, quien poseía una cuenta en BPA con 6 millones de dólares.

“Lara Aréchiga tenía otras empresas con De Nicolás, así como con otros integrantes de la élite político-empresarial sinaloense, como Jesús Vizcarra Calderón, dueño de Grupo Viz y presunto compadre de Ismael el Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Óscar y José Luis Lara Aréchiga —su hermano- eran dueños de al menos 20 empresas en Sinaloa, Guanajuato y Baja California.

De acuerdo con la revista Ríodoce, basada en Culiacán, los negocios familiares se detonaron a partir de 2001, cuando Óscar era secretario de Administración y Finanzas del gobierno del priista Juan Millán Lizárraga, otro cliente de BPA”.

Las revelaciones de El País

Fechado el 12 de mayo de 2017 en Ámsterdam, el reportero de El País, escribió:

Óscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Sinaloa, al que una juez andorrana investiga una cuenta de 6 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA), oculta en paraísos fiscales como Panamá o las Antillas Holandesas una sociedad opaca a través de la que ha movido en los últimos años 16.8 millones de dólares, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La sociedad está gestionada por BK Group, una empresa holandesa de servicios fiduciarios.

La sociedad off shore de Lara Aréchiga, ex secretario de Administración y Finanzas del Estado entre 1999 y 2007, se llama Riana International B.V., que a su vez depende de la sociedad Riana N.V en las Antillas holandesas, de la panameña Riana Development Inc y esta de la Fundación Hazare en Panamá, una Family Asset Management (gestora de fondos familiar) creada por la Banca Privada de Andorra, un banco intervenido por blanqueo de capitales.

En 2012 Riana International BV recibió un préstamo de Aréchiga de 4.3 millones de dólares que se empleó para incrementar el capital de la empresa mexicana Desarrolladora Gos, una sociedad que promueve el proyecto inmobiliario Destino (Ocean Front Resort), en Ensenada (Baja California). Desarrolladora Gos recibió entre 2007 y 2012 un préstamo de 2.5 millones y otro de 10 millones del BPA. El primero fue directamente desde el banco recientemente intervenido; el segundo fue primero a Riana International BV y se empleó en incrementar el capital de Desarrolladora Gos México. En total, esta última sociedad recibió 16.8 millones de dólares.

Las auditorías de Desarrolladora Gos México están firmadas por la consultora Deloitte México y en las mismas se señala que los préstamos se reciben para poner en marcha el proyecto inmobiliario “Destino” en 2012, un mega complejo que según reconocen los auditores en los siguientes informes está en pre construcción.

Documentos internos del BK Group aseguran que desde que estalló el escándalo del BPA directivos del departamento de Compliance (cumplimiento) de BK Group se han reunido con J. R., el representante, intermediario y consejero mexicano de Riana International, para expresarle su preocupación por el caso, así como por sus dudas de que el proyecto inmobiliario “Destino” sea viable y real. Los encuentros y conferencias se celebraron, también, con el abogado mexicano O. E. L. Las dudas llegaron hasta tal extremo que la empresa holandesa renunció recientemente a la gestión de la estructura societaria.

Especialmente desde que el pasado 13 de febrero EL PAÍS publicó una información en la que revelaba que Óscar Javier Lara Aréchiga tuvo una cuenta de 6 millones de dólares en el BPA de Andorra. Solo entonces la compañía holandesa llegó a advertir del caso a las autoridades de supervisión financiera.

En el artículo más reciente sobre el tema, el reportero de El País escribe:

“El denominado no ejercicio de la acción penal (neap) ha sido el truco que se utilizó entonces para boicotear algunas de las investigaciones de los protegidos del anterior Gobierno”, afirma un funcionario conocedor de las pesquisas.

Con información de Ríodoce, el diario El País y la revista Proceso