Cepillín es ingresado de emergencia a un hospital, será operado este lunes; pide que oren por él

Ricardo González Gutiérrez, Cepillín, quien fue hospitalizado de emergencia ayer sábado en el Corporativo Hospital Satélite, dio a conocer que será operado mañana lunes.

En entrevista para Chisme No Like, el artista comentó que no fue internado por COVID-19, sino que se lastimó al bajar de una escalera.

“Imagínate bajando las escaleras ya me iba a caer y me agarré del pasamanos y (…) me di el chicotazo y sentí el tirón en la columna” dijo.

Agregó que no es la primera vez que sufre un accidente de esta naturaleza, pues toda su vida ha sido una persona muy hiperactiva.

“He sido bien loco toda la vida, me he quebrado cuatro huesos de la cara, me caí del trapecio, he sido muy hiperactivo (…) “, comentó el cantante y conductor mexicano.

Cepillín mencionó que lo único que le falta es que “lo orine un perro”, debido a que últimamente la vida no le ha sonreído del todo y ahora será operado de emergencia.

“Imagínate 50 años de payaso, 75 años de edad, pandemia de COVID, desde luego, y de repente me pasa lo de la columna, ya nada más falta que me orine un perro, pero COVID-19 no he padecido, gracias a Dios”, explicó.

El comediante pidió a todos sus fans que lo tengan en mente en sus oraciones para que pueda salir bien de su próxima operación.

“Le pido a la gente que pida por mí para que todo salga bien”, expresó.