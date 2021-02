Por alianza Morena-PAS, renuncia a precandidatura Salomón Monárrez

El activista Salomón Monárrez Meraz renunció a su aspiración a la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán luego de que el dirigente de Morena, Mario Delgado anunciara la alianza con el Partido Sinaloense y Héctor Melesio Cuen Ojeda.

“El venir a imponernos a uno de los peores delincuentes aquí en Sinaloa… es un asunto universal en todo el estado y poco Mario Delgado no sabe eso, y a poco el presidente de la república no sabe quién es Hector Melesio Cuén Ojeda”, cuestionó el activista.



Monárrez Meraz señaló que existen casos documentados de actos de corrupción por parte de Cuen Ojeda durante su administración como alcalde como las permutas de cinco terrenos del Ayuntamiento de Culiacán, con valor comercial de más de 250 millones de pesos, por predios de particulares valuados en menos de 9 millones.

Dirigente de la Oficina del Pueblo, Monárrez Meraz reprobó esta alianza y por ello señaló que desistirá de su aspiración y que, en caso de salir favorecido en la encuesta, no aceptará la candidatura.

“Yo no puedo caminar a un lado de un delincuente, o sea, me traicionaría a mí mismo y lo que es mi estatura se la debo a mi pueblo y a mi pueblo jamás le voy a fallar, yo no quiero un señalamiento de que estoy al lado de un delincuente como Hector Melesio Cuen Ojeda”, explicó.

Finalmente, Salomón Monárrez lamentó que el proyecto de Morena haya sido secuestrado por un grupo del Congreso, dejando de lado a auténticos fundadores del partido en Sinaloa.

“Me siento con mucho sentimiento porque yo fui un fundador de Morena, Ernesto Saldaña, Manuel Barrantes y el ‘Químico’ Benítez… soy afiliado desde 2013 y eso me duele en que cómo ver marginado, hasta los mismos diputados que llegaron en 2018 y secuestran al partido”.