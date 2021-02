Joven desaparece en la fila de una tortillería en Culiacán; su mamá acusa a la policía

“Quiero a mi hijo, cueste lo que cueste, me lo van a dar así tenga que tocar las pinches puertas del infierno, lo voy a hacer porque quiero a mi hijo, quiero a mi hijo”, expresa su madre.

Javier Ernesto Vélez Pulido desapareció cuando estaba en la fila de las tortillas. Según testigos fueron agentes de la Policía Municipal de Culiacán los que se lo llevaron el 8 de diciembre del año pasado. Desde entonces su familia no lo ha vuelto a ver.

El adolescente de 16 años estaba formado en una tortillería de la colonia Adolfo López Mateos cuando llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Los agentes esposaron a Neto y lo subieron a la caja de la patrulla. Un elemento abordó la motocicleta que el adolescente rentaba para trabajar como repartidor y se la llevó.

La mamá de Ernesto, Reynalda Pulido, dice que los testigos le comentaron que se lo llevó la patrulla 0138.

Por su cuenta investigó y obtuvo el nombre del comandante que presuntamente tiene asignada esa patrulla y que la habían cambiado a la zona de la colonia Las Quintas.

En la SSPyTM le dicen que esa patrulla no existe en la corporación pero el comandante que ella menciona sí trabaja ahí.

El 8 de diciembre por la noche fueron a las instalaciones de la corporación a buscar a Neto y les dijeron ahí solo había un menor de 16 años de nombre Jesús y que la patrulla no existía.

El policía que los atendió les dijo que fueran a buscarlo al penal porque quizás estaba detenido por robo de motocicleta y acudieron pero el centro penitenciario ya estaba cerrado.

Más tarde volvieron a la SSPyTM y de nueva cuenta les dijeron que solo había un adolescente de nombre Jesús y el policía que los atendió les comentó que la patrulla que ellos mencionaban sí existía.

Reynalda pidió ver al adolescente pero le dijeron que no podían porque se trataba de un menor y violarían sus derechos.

Al día siguiente por la mañana regresaron y les aseguraron que Neto no estaba ahí y que al adolescente de nombre Jesús ya se lo habían llevado.

“No me lo quisieron enseñar porque tenían otros planes, ¿dónde está Neto?, ¿dónde está la patrulla?, la patrulla sí existe. Quiero a mi hijo, cueste lo que cueste me lo van a dar así tenga que tocar las pinches puertas del infierno, lo voy a hacer porque quiero a mi hijo, quiero a mi hijo”, expresa Reynalda.

“Ya estoy cansada, necesito que alguien me diga dónde está la patrulla la patrulla, la cambiaron de sector, está en otro sector”, dijo.

Mencionó que ubicó 23 cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones de la tortillería y la posible ruta que pudo seguir la patrulla hacia las instalaciones de la corporación y entregó la relación a las autoridades pero la Fiscalía no ha investigado.

La semana pasada familiares y amigos de Neto se manifestaron en las instalaciones de la corporación.

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, “queremos a Neto, queremos a Neto”, “la patrulla sí existe, sí existe, sí existe”, gritaban frente a la reja de las instalaciones.

Los manifestantes tapizaron la pared de la entrada con copias de la Alerta Amber en la que aparece la imagen del adolescente y sus generales.

La mamá de Neto fue recibida por el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo.

Al salir de la reunión, comentó que el titular de la SSPyTM aseguró que la patrulla no existía.

“Las autoridades no van a hacer nada por buscar a Neto, las autoridades no van a hacer nada por buscar a ningún desaparecido porque no les conviene”, expresó Reynalda.

Guinto Marmolejo señaló que ese día no entró a Barandilla un joven con ese nombre y que la patrulla con ese número no existe.

Mencionó que para determinar si la patrulla 0138 era clonada, necesitan verla.

“El tema de la clonación es un poco difícil, no sabría decirte si es clonada o no es clonada porque no la hemos visto, yo en lo personal no he visto esa patrulla que se menciona y no podría decirte si es clonada o no es clonada, hasta tenerla enfrente vamos a saber si una patrulla no pertenece a nuestra corporación, aunque traiga las siglas de la corporación hasta que la veamos, que veamos el personal que viene en la patrulla para saber si son o no son”, dijo.

Manifestó que las 23 cámaras que ubicó Reynalda ninguna está funcionando.

“Esas cámaras a lo largo de varias administraciones por una u otra razón dejaron de darles mantenimiento pero están las cámaras (instaladas) porque no se pueden retirar porque están dentro de la cobertura de la garantía, otras porque alguien por ahí cortó los cables, derribó alguna cámara y como están en línea pues lastiman una y dejan de funcionar varias”, indicó.

Aseguró que están abiertos a cualquier investigación que realice la autoridad competente.

La presidenta del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo, exigió que entreguen a Neto con vida.

Manifestó que cuando el familiar de una persona desaparecida por civiles es complicado denunciar, cuando se trata de denunciar a autoridades les ponen más trabas.

“Yo no sé la fiscalía que estará haciendo, si estará protegiendo a la patrulla, ellos como gobierno tienen que investigar desde las primeras horas, yo creo y se lo digo al señor gobernador: atienda a la familia de Ernesto, atiéndanos a nosotros a los familiares de los desaparecidos, cosa que nunca ha hecho”, expresó.

Lamentó que el gobernador: “una vez nada más en el tiempo que tiene de gobernador, una vez, se ha sentado con nosotros, con las familias de los desaparecidos, es mucha falta de sensibilidad porque es su obligación para saber la problemática que se está viviendo, lo que estamos pasando los familiares, lo que sentimos””.

Señaló que en el colectivo hay varios casos en los que existen denuncias en contra de gobiernos municipales y estatal.