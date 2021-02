Exhortan a Salud priorice la vacunación contra COVID-19 a personal de funerarias

Por su exposición ante el virus de COVID-19 y gran cantidad de contagios, el diputado sin partido José Manuel Valenzuela López, exhortó a la Secretaría de Salud de Sinaloa incluya al personal de funerarias como prioridad en el esquema de vacunación.

En su propuesta presentada en la Diputación Permanente, el legislador expuso que en la estrategia de vacunación no han sido incluidos los trabajadores funerarios y crematorios, pese a su alto nivel de vulnerabilidad.

Estos trabajadores, expresó, están en contacto con el virus, al estar en contacto con los cuerpos y con ello con alto riesgo de contagio.

Indicó que el 40 por ciento de los 49 mil empleados del sector funerario han sido contagiados de COVID-19 a nivel nacional, y 3 mil han fallecido, según los registros de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias en México.

La situación es un reto para las pequeñas y medianas funerarias para contar con equipo adecuado como googles, guantes, trajes plásticos para trabajadores, además de atender a la abrumante de cantidad de fallecimientos que se han registrado durante la pandemia, manifestó.

Como lo ha señalado el IMSS, los cadáveres pueden suponer un riesgo de infección para personas que entran en contacto, por ello los lineamientos de fallecimientos por COVID-19 indican no tocar ni besar el cuerpo, argumentó.

El legislador concluyó que el personal de funerarias y crematarios ha sido un elemento clave para sobrellevar la pandemia, que si bien no son parte del cuerpo médico que busca sanar al enfermo, son profesionales que buscan despedir a los fallecidos por el coronavirus con respeto y dignidad, pero poniendo su vida y salud en riesgo.