AMLO no utilizará cubrebocas ‘porque ya no contagia’

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, argumentó que no utilizará cubrebocas, porque “ya no contagia”.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario señaló además que reanudará sus recorridos por diversos estados, luego que este día concluyera su confinamiento de 14 días tras contagiarse de COVID-19.

—¿Usted va a usar el cubrebocas? – le cuestionaron durante la conferencia.

—No, no. Ahora, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio.

“En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir. Todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad. En México no ha habido toque de queda como en otras partes ni se ha obligado a nada, es decisión de cada persona”. Lo que se ha recomendado, explicó, es la sana distancia y no hacer actos masivos, así como cuidarse incluso de reuniones familiares”. En su caso mencionó que sigue las indicaciones de sana distancia.

El mandatario ha sido cuestionado por especialistas e incluso por la Organización Mundial de la Salud por negarse a usar cubrebocas, pese a que es señalado como uno de los principales factores que ayudan a reducir los contagios de COVID-19.

Aseguró que él se contagio porque como muchos mexicanos, tiene que salir a trabajar.

Relató que como parte de su tratamiento recibió un tratamiento experimental del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán.

“El sábado por la noche tuve un poco de malestar, hablé con el doctor Jorge Alcocer que me atendió y un equipo de médicos, y se decidió que participara en un proceso de investigación del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. Acepté formar parte probando ciertos tratamientos, y me empezaron a aplicar un antiviral, desde el lunes, desinflamatorios y afortunadamente dio buenos resultados”, mencionó.

“En mi caso fui bien atendido y yo creo que, de manera oportuna, porque tuve síntomas un sábado por la noche, aunque me hice la prueba. Estaba yo en San Luis Potosí, me hice la prueba rápida, y salí negativo. Al día siguiente me hice dos pruebas, una rápida, sólo de nariz, también salió negativa. Sin embargo, en la PCR, ya más tarde, me registraron que estaba positivo, esto en domingo”.

Añadió que tuvo molestias y dolores de cuerpo, “afortunadamente poca temperatura y fue saliendo en la medida en que aplicaron el tratamiento y empecé a ejercitarme a caminar, a hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí adelante. El sábado me hicieron la prueba de Covid y salí negativo, me van a estar revisando. Quiero agradecer a los médicos. Todos de instituciones públicas”.

También confirmó que él se aplicará la vacuna cuando le corresponda.

“Se tiene que dar el ejemplo, no es posible que por ser presidente se actúe en una circunstancia como esta con influyentísimo. Tenemos que pensar en la igualdad. Voy a esperar cuando me corresponda. Cuando estuve en recuperación estuve pendiente de que se consiguieran las vacunas, porque es muy importante que nos vacunemos todos los mexicanos, no hay nada mejor que la vacuna. Ayudan los tratamientos, y se ha avanzado, pero lo mejor es la vacuna”.

Adelantó que esta semana acudirá a actos en la Ciudad de México, el Aeropuerto Felipe Ángeles y realizará una gira por Oaxaca.