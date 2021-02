Dominicana, campeones de la Serie del Caribe

Las Águilas Cibaeñas de República Dominicana derrotaron 4-1 a los Criollos de Caguas de Puerto Rico para coronarse como campeones de la Serie del Caribe Mazatlán 2021.

Dominicana cerró la justa celebrada en el puerto con siete victorias sin derrota.

Duelo de ceros entre los abridores César Valdez y Héctor Hernández que se mantuvo por cuatro episodios. Fue en la quinta entrada, con uno fuera, que Juan Centeno abrió la pizarra, llegó a la inicial con una línea al derecho, avanzó a segunda en wild pitch y anotó el 1-0 con imparable del prospecto Jarren Durán.

La escuadra de Dominicana respondió con dos outs en la baja del quinto rollo, Johan Camargo le prendió un lanzamiento a Héctor Hernández y la pelota viajó lejos, cuadrangular por el jardín izquierdo para el empate a una carrera.

