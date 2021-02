Bucaneros de Tampa Bay ganan el Super Bowl

Los Bucaneros de Tampa Bay se coronaron esta noche en el Super Bowl, y su estrella Tom Brady conquistó su séptimo anillo de campeonato y con ello se convirtió en el mejor jugador en la historia de la NFL.

Brady lideró a los Bucaneros con una gran actuación en el Super Bowl LV, donde lanzó tres pases de touchdown en la victoria por 31-9 ante los Jefes de Kansas City.

Con este logro, Brady sumó su primer Vince Lombardi con Tampa Bay, que se sumó a los seis conseguidos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, en las ediciones XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII.

.@TomBrady and @RobGronkowski just won their FOURTH ring together! #SBLV pic.twitter.com/7j5gMA8dx8

— NFL (@NFL) February 8, 2021