Se registra secretario del Ayuntamiento como precandidato de Morena a la alcaldía de Ahome

El secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Francisco Fierro Gaxiola se inscribió como precandidato a la alcaldía de Ahome en la plataforma digital del partido Movimiento de Regeneración Nacional, según lo reveló en un video grabado en el despacho de la comuna y transmitido a sus contactos de redes sociales.

Fierro Gaxiola dijo que se inscribió como simpatizante de Morena, porque no está afiliado.

Dijo que concuerda con los principios morales de Morena, y que le asiste un derecho ciudadano a buscar la representación.

Aseguró que no renunciará al cargo porque no hay motivo legal, laboral ni ético para hacerlo.

Y aunque podría no obtener la candidatura, sostuvo que posee atributos para continuar con la Cuarta Trasformación de Ahome.

Fierro Gaxiola tiene en su haber dos sentencias por violencia política de género, que son impedimento para obtener cualquier candidatura.

Algunos aspirantes a la misma representación consultados afirmaron que durante el registro se llena apartados sobre si tienen sentencia por violencia política de género y/o por manutención familiar.