Rocha Moya informa que dio negativo a segunda prueba de COVID-19

El senador Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, informó hace unos minutos que dio negativo a la segunda prueba de COVID-19.

En un video en sus redes sociales, el también ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dijo que se reincorporará a sus actividades.

“Después de 15 días de aislamiento en mi casa por razones de COVID, he llevado al pie de la letra el tratamiento y lo he concluido prácticamente ahora. Ya me he hecho la prueba de la PCR, la del hisopo, y ha dado negativo, he generado anticuerpos, por ello les digo que estaré ya en actividad plena”, dijo.

¡Estoy listo! Seguir las indicaciones de las y los profesionales de la salud es fundamental. Gracias, Rocha pic.twitter.com/7xKeOQ190F — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) February 5, 2021

“Junto con eso pues quiero agradecer muy ampliamente, muy comedidamente todas sus atención, las preocupaciones que me manifestaron a través de las redes sociales. Ya estamos listos, ya estamos en condiciones de trabajar en nuestro proyecto. Muchas gracias a todas y a todos”.

Rocha Moya interrumpió su precampaña el 22 de enero, luego que en una prueba que se realizó dio positivo a COVID-19. Desde entonces se mantuvo aislado en su domicilio, sin presentar síntomas de la infección.

Esta sería la segunda ocasión que el precandidato se contagia de coronavirus.