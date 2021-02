Mantiene Ahome cierre de zonas públicas para reducir contagios de COVID-19

El jefe de la policía en Ahome, Juan Francisco Rodríguez Ponce aseguró que en tanto no disminuyan los contagios de COVID-19, las áreas públicas no serán reabiertas para la concentración de personas.

Aseguró que las zonas cerradas a la conglomeración de personas son las alamedas Mochis-Topolobampo, riberas del río San Miguel, Cohuibampo, Ahome, e Higuera de Zaragoza, plazuelas y plazas públicas, así como el malecón de Topolobampo.

Además, aseguró, se mantiene vigilancia estricta sobre bares y gimnasios en donde la juventud se reúne.

Dijo que es precisamente la juventud la más propensa a romper el confinamiento social y a irrespetar la sana distancia, el uso de cubrebocas y de gel antibacterial.

Pese a la prohibición, Rodríguez Ponce reveló que no han arrestado a ninguna persona porque tras un llamado de atención estos acceden al retiro voluntario.

