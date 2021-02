Acusan a SSPyTM de desaparecer a joven

Familiares y amigos de Ernesto Vélez Pulido se manifestaron en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para exigir que entreguen al adolescente de 16 años.

Según los familiares el joven fue desaparecido el pasado 8 de diciembre por agentes de la Policía Municipal en la colonia Adolfo López Mateos.

Ernesto se encontraba en la fila de una tortillería cuando llegaron agentes municipales abordo de la patrulla 0138, lo esposaron y se lo llevaron, dijeron testigos a la familia.

Uno de los agentes se llevó la motocicleta que Ernesto rentaba para trabajar de repartidor.

Desde entonces su familia ya no supo nada de él.

Está mañana se manifestaron en las instalaciones de la SSPyTM para elegir que lo entreguen.

Los manifestantes pegaron volantes con la imagen de Ernesto en la fachada de la corporación.

La mamá de Ernesto, Reynaldo Pulido, fue recibida por el titular de la SSPyTM, Óscar Guinto Marmolejo.

Al salir de la reunión dijo que el secretario manifestó que la patrulla 0138 no existe, sin embargo, al darle el nombre del comandante que viajaba en la unidad, el funcionario le dijo que él sí trabajaba ahí.

“Las autoridades no van a hacer nada por buscar a Neto, las autoridades no van a hacer nada por buscar a ningún desaparecido porque no les conviene”, dijo

Mencionó que en la Fiscalía General del Estado las investigaciones no avanzan.

Señaló que seguirá insistiendo hasta que aparezca su hijo.

Manifestó que si hijo no eran ningún delincuente y trabajaba de albañil y repartidor con una moto que rentaba.