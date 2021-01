Reaparece AMLO en video para evitar ‘rumores’; defiende manejo de la pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video desde su confinamiento en Palacio Nacional para agradecer las muestras de cariño durante su convalecencia por el COVID-19 desde el pasado domingo, y defendió la estrategia nacional contra la pandemia.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no he estado así, he portado otra ropa, eso sí h estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente en particular de la pandemia”, expresó en un video.

“Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla, y consiste desde el principio que a nadie le falte una cama, ni médicos, enfermeras ni equipo y que no falten los medicamente en los hospitales Covid, y que se atienda a todos, afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos y hemos estado también resolviendo el acopio, el contar con las vacunas, porque al final eso es lo que es más importante”.

Añadió que las vacunas es lo que vendrá a dar seguridad que la pandemia no va a seguir causando daño.

Dijo que en su diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin, se comprometió a enviar vacunas Sputnik V a finales de la próxima semana.

“También conseguimos vacunas de AstraZeneca, aparte del convenio que tenemos con ellos, y que aquí en México se están elaborando esas vacunas, se están envasando. Vamos a traer de la India AstraZeneca, vamos a tener para febrero alrededor de 870 mil dosis, al igual que la Sputnik, 870 mil. Ya establecimos comunicación con Pfizer.. y se comprometieron a adelantarnos la entrega que se había suspendido, y es posible que a partir del 10 febrero se reinician las entregas, ahí van a ser como un millón 500 mil dosis”, detalló.

“También el mecanismo que creó la ONU que para febrero vamos a contar con un millón 800 mil dosis, a esto hay que agregar que vamos a tener para febrero la vacuna CanSino, del laboratorio de China, hablé con el Embajador de China en México y hay disposición de ayudarnos, de modo que para febrero vamos a disponer de 6 millones de vacunas y en marzo vamos a tener sin ningún problema contar con el doble, de modo que no descarto que para finales de marzo tengamos ya vacunados a todos los adultos mayores, al menos con una primera dosis”.

Mencionó que al vacunar a los adultos mayores se reduce la mortalidad por COVID hasta en un 80 por ciento.

Consideró que en la pandemia “van bien” y se va “avanzando”.

Se mostró optimista que el país se recuperará económicamente de la pandemia, y que tan solo en enero se recuperaron 75 mil empleos, que en total suman 600 mil, y restan 800 mil para lograr los 20 millones 550 mil empleos que se tenían antes de la pandemia.

“Estoy seguro que vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar nuestra economía, nuestros empleos, es cosa de no rendirnos”, expresó.

“Tenemos que tener mucha fe en el porvenir, la esperanza es una fuerza muy poderosa, además tenemos una misión por delante, tenemos que transformar al país, tenemos que acabar con la peste de la corrupción, esa es la peor de las pandemias, es peor que la malaria, y vamos avanzando, por eso tenemos que concluir la obra de la transformación, no tenemos permiso para dejar inconcluso nuestro trabajo”.