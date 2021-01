El Inegi contabiliza 68% más de muertes por COVID que Salud

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que de enero a agosto de 2020 en el país hubo 68.7 por ciento más muertes por COVID -19 que las notificadas por la Secretaría de Salud Federal.

Según el organismo, en 8 meses registró la muerte de 108 mil 658 personas por el virus SARS-CoV-2, mientras que Salud reportaba en esa fecha 64 mil 414.

“Las defunciones por COVID-191, en el periodo de enero a agosto de 2020, ocupan la segunda causa de muerte a nivel global con 108 658 casos, por debajo de las enfermedades del corazón que ocupan el primer lugar con 141 873 y por encima de la diabetes mellitus que ocupa el tercer lugar con 99 733”, señala.

El Inegi recabó la información en certificados de defunción, actas de defunción y cuadernos estadísticos, localizando 44 mil 244 decesos más a los reportados.

El pasado 6 de octubre, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó los problemas a los que se enfrenta la Secretaría para contabilizar las muertes por COVID.

“En el caso de la dictaminación clínica epidemiológica se reserva para que aquellas defunciones que precisamente no tuvieron la oportunidad de ser muestreadas, de otorgar una muestra para su procesamiento, o que el resultado de la misma no se obtuvo o fue indefinido o cae en todas estas causas que anteriormente hemos hablado en relación a que son muestras que ya no podrán tener un resultado. Esto incluye también aquellas defunciones que ocurrieron fuera de una unidad médica, por lo tanto, tienen la posibilidad de ingresar al sistema como un caso confirmado de COVID-19”, explicó.

Según el Inegi, en 2020 se registra un “exceso de mortalidad”, derivado en gran parte al surgimiento de la epidemia de COVID-19 en el país.

Entre enero y agosto se registran 673 mil 260 fallecimientos, por cualquier causa, en el territorio nacional, por lo que el organismo concluyó que “con base en estos resultados se tiene un exceso de mortalidad por todas las causas de 184 mil 917, equivalente a 37.9 por ciento”.

Las tres principales causas de muerte fueron: enfermedades del corazón, con 141 mil 873 casos; COVID-19, con 108 mil 658 registros y la diabetes mellitus, con 99 mil 733 incidencias.