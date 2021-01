Paquita la del Barrio será candidata por Movimiento Ciudadano en Veracruz

Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, será precandidata a diputada por el partido Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz.

Este lunes, antes de registrarse la cantante dio voz a la canción Rata de dos patas, y fue presentada por los dirigentes del partido.

La cantante expresó al micrófono: “yo no sé a qué vengo aquí”, y explicó que hay personas detrás de ella que le enseñarán a trabajar en la política.

“Yo no sé a qué vengo aquí, ¿me entendieron? yo sólo sé qué hay personas determinado que son los que me van a ensartar cómo manejar este asunto, agradezco a la prensa y a los compañeros aunque no los conozco a todos”, dijo.

Paquita la del Barrio, originaria de Alto Lucero, buscará la diputación por el distrito del municipio de Misantla en las próximas elecciones.

Francisca Viveros Barradas, Paquita la del Barrio, buscará la candidatura a la diputación local por Misantla con Movimiento Ciudadano. "Somos gente humilde que siempre estamos con la frente levantada”, dijo en su presentación y se echó unas canciones 🎶 pic.twitter.com/6SV6ADldCe — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 26, 2021

De esta manera, la exponente de música tradicional de 74 años, quien se ha hecho popular por canciones como Cheque en blanco y Tres veces te engañé, buscará alcanzar la curul para el Congreso de Veracruz.

Miguel Castillo, delegado de MC, dijo que también se encuentran en pláticas con el actor Francisco de la O, para que sea su candidato a la diputación local por Xalapa.

También se difundió la candidatura de la influencer Sofía Yunes en el distrito de Medellín, quien en procesos electorales pasados ya había competido por el extinto partido Nueva Alianza.

Este lunes también se dio a conocer que el PAN se encuentra en pláticas para que la ex miss Universo, Lupita Jones, sea candidata de Va Por México para la gubernatura de Baja California.