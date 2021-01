Video muestra el momento en que policía dispara a simpatizante de Trump en el Capitolio

Un video del momento en que un policía dispara a una seguidora de Donald Trump, durante la toma del Capitolio, ayer miércoles, fue difundido a través de redes sociales.

El periodista Dan Cohen compartió la grabación en la que se observa cuando un agente de seguridad le dispara a Ashli Babbitt, de 35 años, exmilitar de la Fuerza Aérea estadounidense con 14 años de servicio, quien después murió en un hospital.

La mujer intentaba ingresar a un pasillo del Capitolio, saltando a través de una puerta de cristal dañada, pero un policía que apunta con una arma a los simpatizantes de Donald Trump, dispara.

En las imágenes se observa cuando Babbitt cae al piso, y es atendida por los agentes que se encontraban en el lugar tratando de contener a la multitud. La mujer fue trasladada a un hospital, donde murió.

GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol building. This is a sickening crime that should be prosecuted as such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7

— Dan Cohen (@dancohen3000) January 7, 2021