Exhorta PAN al ‘Químico’ Benítez a que renuncie para que atienda su proyecto político

Ante la gira política que realiza el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por el centro y norte de Sinaloa para insistir con sus aspiraciones a ser candidato a gobernador por Morena, el dirigente municipal del PAN criticó el tiempo que invierte el ‘Químico’ en esos viajes y la poca atención que le presta a los problemas locales.

“El tiempo que está utilizando , es tiempo que nos cuesta a los mazatlecos, nadie se la compra que se vaya sin goce de sueldo y no se estén utilizando recursos públicos, al final, el alcalde lo que ha demostrado en estos dos años con dos meses que lleva de gobierno, es que le interesa todo, menos gobernar”, señaló Roberto González Gutiérrez.

Debe ser muy vergonzoso para aquellos que votaron por el ‘Químico’, que quiere ser todo, menos alcalde, “yo lo definiría como el presidente municipal que nunca quiso ser presidente”, dijo.

Aunque Benítez Torres pida permiso para ausentarse del cargo, subrayó, es un descuido del cargo para el que fue electo, mas cuando se trata de un candidato frustrado, “el viene se pone la cachucha de alcalde y luego sale y se pone la cachucha de precandidato”.

El panista aseguró que a Mazatlán le urge un alcalde, no necesita un “Guillermo Benítez Torres” que se la pase distrayéndose de sus obligaciones, de sus funciones públicas, si quiere seguir atendiendo sus proyectos personales o más bien “sus berrinches electorales” que renuncie a su cargo.

“No se vale que Mazatlán este pagando las consecuencias y que las podemos ver todos los días, basura en la calle, baches creciendo cada vez más, muchas luminarias apagadas, la seguridad pública ni se diga. No entendemos como quiere buscar ser candidato a la gubernatura o buscar una reelección cuando los resultados que ha dado en su administración han dejado mucho de que hablar”.

Que recuerde Benítez Torres que se le paga con dinero publico y que los grandes problemas de Mazatlán no los ha atendido, si no quiere atenderlos que le de paso a alguien que si pueda y quiera, propuso.

Mazatlán necesita a alguien que “agarre el toro por los cuernos” y no alguien que solo distraiga con sueños planeando ser gobernador.