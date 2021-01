Bloqueado en Facebook e Instagram Donald Trump por ‘tiempo indefinido’: Zuckerberg

El fundador de Facebook y dueño de Instagram, Mark Zuckerberg, anunció que extenderá el bloqueo de las cuentas del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, “de manera indefinida y durante al menos dos semanas hasta que complete la transición pacífica del poder” al demócrata Joe Biden.

En un comunicado difundido en Facebook, Zuckerberg expuso que “Tras la certificación de los resultados electorales por el Congreso, la prioridad para todo el país debe ser ahora garantizar que los 13 días restantes y los días posteriores a la inauguración pasen pacíficamente y de acuerdo con las norma democráticas impuestas”.

Desde su perspectiva, los impactantes acontecimientos de las últimas 24 horas en Estados Unidos demuestran que el presidente Trump tiene la intención de usar el tiempo que le resta de mandato “para socavar la transición pacífica y lícita del poder a su sucesor elegido, Joe Biden”, publicó Proceso.

Además, consideró que usar su plataforma para aprobar en lugar de condenar las acciones de sus partidarios en el edificio del Capitolio ha perturbado correctamente a la gente en Estados Unidos y en todo el mundo.

“Eliminamos estas declaraciones ayer porque juzgamos que su efecto (y probablemente su intención) sería provocar más violencia”, comentó.

Recordó que en los últimos años se permitió a Trump usar su plataforma con las reglas de Facebook, a veces eliminando contendido o etiquetando sus publicaciones cuando se violaron sus políticas.

“Lo hicimos porque creemos que el público tiene derecho al acceso más amplio posible al discurso político, incluso al discurso controvertido. Pero el contexto actual es ahora fundamentalmente diferente, que implica el uso de nuestra plataforma para incitar a la insurrección violenta contra un gobierno democráticamente elegido”, aseveró.

En ese sentido, consideró que los riesgos de permitirle al presidente en funciones que siga usando su servicio durante este periodo de transición “son demasiado grandes” y por eso se bloquearon sus cuentas en Facebook e Instagram, justificó.

La víspera, Twitter publicó que “como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en Washington, DC” se eliminaron tres tuits de @realDonaldTrump Tweets publicados hoy (6 de enero) por infracciones graves y reiteradas de nuestra política de integridad cívica”.

Tweets by realDonaldTrump

En un hilo de conversación refirió que la cuenta fue bloqueada por 12 horas tras la eliminación de los tuits, pero si no lo hace, la cuenta permanecerá sin servicio.

Si continúa con las violaciones a las reglas de Twitter suspenderán su cuenta de manera permanente.

El último tuit visible de Trump se realizó el 6 de enero a las 14:13 horas, en el que escribió: “Pido a todos en el Capitolio de los Estados Unidos que permanezcan en paz. ¡Sin violencia! Recuerde, NOSOTROS somos el partido de la ley y el orden: respeten la ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de azul. ¡Gracias!”

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021