Asalto al Capitolio: entre la violencia y la condena mundial

La violenta toma del Capitolio en Washington, DC, por parte de simpatizantes de Donald Trump, en la que murió una mujer, ha ocasionado la condena de parte de líderes de todo el mundo y solicitudes para que dimita el actual presidente.

La irrupción del grupo de inconformes la tarde de este miércoles en el Congreso de Estados Unidos, donde los congresistas sesionaban para certificar formalmente la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre, inició esta tarde de miércoles posterior a una manifestación frente a la Casa Blanca, donde Trump ofreció un discurso en el que reiteró que en los comicios presidenciales hubo fraude electoral.

En videos que circulan en redes sociales se observa el ingreso de la turba de simpatizantes de Trump, al emblemático edificio, donde se enfrentan con policías. Un guardia de seguridad le disparó en el pecho a una manifestante, identificada como Ashli Babbit, una veterana del Ejército estadounidense, quien falleció cuando era atendida en un hospital.

Durante la toma del sitio, los congresistas suspendieron la sesión y el vicepresidente Mike Pence, quien se encontraba en el lugar, fue llevado a un lugar seguro. En Washington se decretó toque de queda a partir de las 18:00 horas, tiempo local.

Mientras las imágenes de hombres con banderas, atuendos de los búfalos y caras pintadas en el interior del Capitolio e incluso dentro de la sala del Congreso, daban la vuelta al mundo, expresidentes como Bill Clinton y Barack Obama condenaron a través de redes sociales, los actos violentos.

“La historia recordará con justicia la violencia ocurrida en el Capitolio, incitada por un presidente en funciones que ha seguido mintiendo sin fundamento sobre el resultado de una elección legítima, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación”, escribió Obama.

A las críticas se sumaron líderes de diversas naciones. El primer ministro británico, Boris Johnson, denunció “escenas vergonzosas” y exhortó a una “transición pacífica” del poder al demócrata Joe Biden. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, instó a los seguidores de Trump a “dejar de pisotear la democracia”. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez expresó: “Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de Estados Unidos”.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021