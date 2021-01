El dilema de los comuneros de la presa Santa María

Piden a indígenas tepehuanes que en 2021 no repitan el error de la presa Picachos

Los comuneros de la presa Santa María fueron con los campesinos afectados por la construcción de la presa Picachos, para preguntarles sobre las promesas incumplidas del Gobierno y éstos les dijeron: “No les hagan caso, no les van a cumplir; no cometan el error que cometimos nosotros, no les firmen nada”.

Los indígenas tepehuanes realizarán en enero de 2021 una asamblea extraordinaria para decidir si presentan y ratifican el desistimiento del juicio de amparo 537/2019, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, para permitir que se reinicien los trabajos en la presa Santa María.

Para José Rendón Gómez, en dicha reunión se sabrá si Juan Silva Beltrán, presidente de los Bienes Comunales de la Comunidad de Santa María, tomará en cuenta las advertencias de los comuneros de la presa Picachos, sobre el engaño que sufrieron desde 2005 hasta 2016, tanto por el gobierno de Jesús Aguilar Padilla como de Mario López Valdez (Malova).

“Fuimos a San Marcos (comunidad de La Noria) y ahí nos platicaron los comuneros que ya lo sufrieron, ya lo vivieron; que les enseñaron las casitas pero al final de cuentas el Gobierno del Estado no les hizo nada”, recuerda Rendón Gómez.

La cláusula cuarta del convenio firmado el 3 de diciembre de 2020, dice a la letra: “La entidad Federativa iniciará la construcción del nuevo centro de población a más tardar el día 15 de marzo de 2021 y deberá estar concluido en su totalidad, a más tardar el día 15 de noviembre de 2022”.

El documento signado en diciembre pasado, por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, continúa con la historia de 2013, cuando imperaba Malova.

La semana pasada, Ríodoce entrevistó a Rendón Gómez, comunero de la presa Santa María, sobre sus expectativas del conflicto comunero, iniciado desde mayo de 2013, con el entonces gobernador Mario López Valdez.

A Rendón Gómez se le comenta que en las fechas que maneja la cláusula cuarta, el gobierno actual, en la primera estará haciendo maletas para marcharse, y en la segunda, presidirá otro gobernador del estado.

“Tú sí entendiste cómo están las cosas, pero los compañeros comuneros no quieren entender”, responde el comunero.

-¿Tú crees que se repite la historia de la presa Picachos?- se le pregunta a Rendón Gómez.

-Se repite la historia, pero es peor. Porque ahora el gobierno se involucró o se metió en la propia comunidad, cosa que no pudo hacer con los comuneros de la Picachos.

-¿Como cuáles cosas no pudo hacer el gobierno del estado en la Picachos?

-En la Picachos no los compró y aquí sí. Aquí compraron a la mesa directiva que preside Juan Silva Beltrán. Yo les digo que la mesa directiva está controlada por el Gobierno del estado, pero no me creen.

-¿El gobierno del estado, compró al líder de los comuneros?

-Sí al presidente lo tiene controlado. Tanto el subsecretario del gobierno del estado, Joel Bouciéguez Lizárraga, como el operador Javier Calderón, tienen controlado al presidente de los Bienes Comunales que es Juan Silva. Porque le hablan por teléfono y eso todo mundo lo sabemos. Tienen comunicación constante. Cómo puede ser posible, por ejemplo, que en una asamblea se quite al abogado Alejandro Espinosa Valderrama y que el presidente lo vuelve a reponer.

-Fue en la asamblea del 8 de noviembre, cuando aprobaron su destitución…

-Esa si fue una asamblea convocada. Sí, y en una reunión del 4,5 y 6 de diciembre, don Juan le habla al abogado, para que regrese otra vez. Y ahora sigue el abogado yendo a Culiacán con el gobierno del estado. ¿Qué entiendes? Él sigue yendo a apersonarse con el gobierno del estado, con Javier Calderón y con Joel Bouciéguez. Se entiende que lo tienen controlado a don Juan Silva.

-¿Quién crees que va a responder para que se cumplan los acuerdos?

-Pues se supone que los comuneros creen que va a responder Jaime Montes Salas, él es el que ha estado ahí y creen que el superdelegado Montes Salas.

-Te veo escéptico, ¿Crees que Jaime Montes sirve al Gobierno de Quirino?

-No pues eso ya lo sabemos. Si tú ves a todos los superdelegados del país, es el peor es el de Sinaloa. No gestiona no tramita no hace nada. Hace mucho yo le comenté que debería gestionar sobre la presa Santa María y hasta se enojó.

-Tú tienes desconfianza en el Gobierno..

-Me es que tengo desconfianza en el gobierno del estado, porque ha actuado igual que con la presa Picachos. Como han comentado los comuneros de la Picachos, cuando los visitamos para preguntarles sobre su experiencia.

-¿Cuáles son tus temores?

-Tengo desconfianza, que los comuneros tepehuanes del sur quieren sufrir lo que les pasó a los comuneros de Las Iguanas. Recuerda que se les hace la cortina y levantan la cortina y todos los comuneros de las Iguanas salen corriendo llorando porque se les está inundando el pueblo. Yo recuerdo que en el momento en que ellos estaban negociando en Mazatlán, les avisaron que el agua ya estaba llegando a sus casas.

Rendón Gómez, insiste:”Tengo miedo que a los comuneros de Santa María no se les traslade el templo de la Purísima Concepción; también tengo miedo que no se les construyan las 119 casas proyectadas, la telesecundaria y la plazuela, porque la mala señal es que el gobierno no arregla ni la carretera desastrada”.

Para repetir la historia

Cláusula Décima tercera: “La comunidad” se compromete, a la firma del presente acuerdo de voluntades, a presentar y ratificar el desistimiento del juicio de amparo radicado ante el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Sinaloa bajo el número 537/2019 y a permitir a la empresa encargada de ejecutar los trabajos de la construcción de la presa Santa María que reinicie los mismos.