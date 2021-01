Casi dos años después encuentran a pareja desaparecida en Guamúchil

Después de un año y 10 meses fueron localizados los restos de Mayra Guadalupe Millán Castro, de 29 años; y su pareja Benito Ponce, de 43.

La pareja desapareció el 15 de febrero de 2019 y sus restos fueron encontrados el pasado martes 29 de diciembre, en Salvador Alvarado.

Los restos estaban en el poblado Ciénega de Casal, donde los investigadores sabían que podían estar pero nunca buscaron ahí.

Mayra tenía tres hijos de 4, 5 y 10 años y trabajaba en un restaurante.

La mañana del 15 de febrero de 2019, Mayra acompañaba a su pareja a vender una motocicleta a Guamúchil, cuando su familia perdió contacto con ellos y desde ese día no volvieron a saber de ellos.

La última conversación de Mayra fue con su hijo menor por mensajes de audio vía WhatsApp alrededor de las tres de la tarde.

Después ya no volvió a contestar el teléfono.

Las hermanas de Mayra se unieron al colectivo Sabuesas Guerreras y desde entonces empezaron la búsqueda.

Acompañadas del colectivo empezaron a pegar carteles por toda la ciudad con la imagen de Mayra y a manifestarse para exigir su localización.

Los investigadores obtuvieron la última ubicación del GPS del celular de Mayra y señalaba el poblado Ciénega de Casal.

¿Por qué no buscan ahí? Porque tienen miedo, porque los mismos policías investigadores y el mismo Ministerio Público me lo ha dicho: no me puedo meter ahí, porque es zona de riesgo… entonces, me pregunto, ¿qué hacen las autoridades? ¿El Ismujeres conoce el caso de mi hermana? No. ¿El DIF, ha buscado a mis sobrinos? tampoco”, dijo la hermana de Mayra, Marisol, durante una manifestación en el Ayuntamiento en septiembre pasado.

Los familiares y el colectivo obtuvieron información que pudieran estar en la sierra de Mocorito por lo que en agosto, junto con agentes policiales, hicieron una búsqueda en la Higuera de los Vega sin encontrar los restos.

En su desespero por encontrar a su hermana, a través de sus redes sociales Marisol envío un mensaje a quienes la desaparecieron “solo le pido a quien desapareció a Mayra que por favor la entregue, que por favor se apiade, tal vez es absurdo que te haga una solicitud así, a ti que no importa la vida ajena, que eres insensible al dolor ajeno, pero naciste de una mujer y solo por eso apiádate y regresa a Mayra con sus hijos. En Sinaloa debe existir todavía la cordura y solicito a quien aún hace justicia por sus mujeres, niños e inocentes, interceda por el regreso de Mayra”.

En enero de este año el rostro de Mayra, junto con otras 32 personas desaparecidas fueron pintados en un mural ubicado en la calle Jesús G. Andrade entre Ángel Flores y Antonio Rosales en el Centro de la ciudad.

“Su rostro no tendría que estar aquí en una pared, Mayra debería estar con nosotros. Sus hijos todos los días la esperan en casa”, lamentó Marisol, en esa ocasión.

La tarde del pasado martes 29 de diciembre, en un predio enmontado de la Ciénega de Casal, una persona encontró restos humanos y reportó a las autoridades.

Agentes policiales y de la Fiscalía General del Estado se trasladaron al sitio e identificaron que se trataba de un hombre y una mujer.

En las inmediaciones encontraron identificaciones y objetos personales que permitieron identificar que se trataba de Mayra y Benito.

“El día 29 de diciembre de 2020 la tierra sacó a mi hermana, la sacó no como quería pero Mayra Guadalupe Millán Castro regresa al lado de nosotros, por fin, pude encontrar a mi hermana, la vida sí me alcanzó para hacerlo y traerla de regreso como tanto pedía”, escribió Marisol, en sus redes sociales.

Un día después de que fueron hallados los restos el colectivo Sabuesas Guerreras organizó el evento La Silla Vacía en la plazuela Obregón.

En el lugar colocaron un altar a Mayra y una mesa con alimentos y sillas vacías para recordar a las autoridades que hay familias con mesas que tienen sillas vacías donde deberían estar sus familiares desaparecidos.