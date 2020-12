Propone López Obrador consulta vinculante sobre aborto

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que en el tema de la legalización del aborto se realice una consulta ciudadana vinculante a posibles modificaciones legales, y que sean las mujeres las que decidan sobre este tema.

Durante la conferencia mañanera de este jueves el mandatario fue cuestionado sobre el tema.

“Es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres, y no hay ninguna limitación para que se manifiesten quienes están a favor de estos cambios en la legislación, hay libertad absoluta”, dijo.

En temas “muy polémicos”, consideró que lo mejor es que se consulte a la ciudadanía y no se imponga nada, “que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas, y en este caso de las mujeres, que decidan con libertad pero que no se imponga nada”.

Señaló que en la constitución hay mecanismos para poder solicitar una consulta, para lo cual se requiere la presentación de firmas que genere dicho proceso que puede ser vinculante para modificar leyes.

“Lo que no creo conveniente es que se tome una decisión desde arriba, que aún existiendo una representación legal, legítima, como lo es el Poder Legislativo; considero que en estos casos lo mejor es la democracia participativa”.

Consideró que en la legalización o no del aborto no deben intervenir estructuras de poder, y que “no sea un asunto de gobierno, o de los poderes, o de las iglesias, sino que sea un asunto de las mujeres, de los ciudadanos, de la gente”.

Afirmó que su gobierno no se opondrá a nada, y no se debe pensar que la población no sabe lo que es más conveniente.