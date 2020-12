En 2021 crecerá la economía, se recuperarán empleos y habrá bienestar: AMLO

En lo que corresponde a la situación económica y financiera propiciada por la pandemia de COVID-19, “”estoy optimista y vamos a salir adelante. Hay indicios de que crecerá la economía, se recuperarán los empleos y habrá bienestar para el pueblo”, afirmó el presidente en su última conferencia de prensa matutina.

“Les adelanto a todos los mexicanos un abrazo cariñoso. Ánimo, nos va a ir bien el próximo año. No va a ir mucho mejor (…) consideramos que vamos a salir pronto. Estamos mejorando en todos los aspectos: lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía, la recuperación de los empleos perdidos, la estabilidad financiera; nuestro peso ya se recuperó, no se devaluó, llegó a estar con una depreciación con relación al dólar equivalente a más de 25 pesos por dólar y ahora está a menos de 20 pesos por dólar”, expresó Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Ejecutivo destacó otros factores que abonan a tener un pronóstico positivo. Dijo que durante este año a pesar de la epidemia se mantuvo el consumo de alimentos y productos básicos, lo que ha permitido garantizar el bienestar junto con la llegada de remesas desde Estados Unidos, que en 2020 significaron un incremento del 11 por ciento con relación al año pasado.

Respecto al salario mínimo, resaltó el aumento del 15 por ciento para 2021. A partir del 1 de enero será de 213.39 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte y en el resto del país, de 141.70 pesos.

“Es importante que se sepa. En el tiempo que llevamos ha habido un aumento al salario mínimo de alrededor de 45 por ciento en términos reales, como nunca. Por lo mismo se tiene que tomar en cuenta que no ha habido inflación porque antes se utilizaba la excusa de que si aumentaban el salario aumentaba o crecía la inflación. Hemos mantenido una inflación controlada de menos del 4 por ciento anual”, puntualizó.

Sostuvo que no ha habido aumentos de impuestos ni en los precios de los combustibles como lo ofreció antes de llegar a la Presidencia.

Con estas condiciones, dijo, no hay ninguna razón para que incremente el precio de la tortilla. Las empresas productoras de maíz, Gruma (productor de Maseca) y Minsa, garantizaron mantener sin cambios su precio de venta a los productores de tortilla durante los próximos 60 días.

“La actitud solidaria de ambas empresas y la competencia entre los productores de harina hará muy difícil para otros aumentar sus precios de venta. Durante diciembre y enero las secretarías de Economía y Agricultura realizarán un monitoreo constante de todos los eslabones de la cadena de producción de tortilla con el fin de mantener el precio y definir acciones para el primer semestre de 2021”, enfatizó.

Agregó que solo aumentarán por inflación, no en términos reales, los tabacos, bebidas azucaradas y combustibles automotrices en 3.3 por ciento cada uno.

“A pesar de este aumento en combustibles, que tiene que ver con la inflación, hoy día la gasolina y mañana y pasado, la gasolina está más barata que cuando llegamos al gobierno”, subrayó.

El mandatario dio a conocer que las finanzas públicas cerrarán de manera favorable. La recaudación, por ejemplo, es mayor en términos cuantitativos; en 2019 los ingresos fueron de 4 billones 5 mil 57 millones de pesos y 2020 termina con 4 billones 87 mil 190 millones de pesos.

La recaudación de impuestos creció de 3 billones 197 mil 374 millones de pesos en 2019, a 3 billones 321 mil 917 millones de pesos en este año.

Estos resultados, aun en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia, aseguró el presidente, se deben a que los contribuyentes cumplieron con sus responsabilidades fiscales y a que ya no hay privilegios para unas cuantas corporaciones.

“Por eso tenemos presupuesto, tenemos disponibles 32 mil millones de pesos para las vacunas, por eso tenemos presupuesto para financiar sin créditos el aeropuerto Felipe Ángeles; para la refinería Dos Bocas, sin crédito; tenemos presupuesto para continuar la construcción del Tren Maya; para financiar todos los programas de bienestar sin recurrir a crédito porque tenemos finanzas públicas sanas, porque no se permite la corrupción y también porque no hay derroche en el gobierno. No es como antes, que había un gobierno rico con pueblo pobre y se predica con el ejemplo”, aseveró.

Recordó que en el último año del gobierno anterior, la Presidencia de la República ejerció un presupuesto de 3 mil 600 millones de pesos y este año, el Gobierno de la Cuarta Transformación ejerció 550 millones de pesos; “un ahorro de más de 3 mil millones de pesos solo en presidencia y todos estos ahorros y evitar la corrupción es lo que nos ha permitido financiar el desarrollo sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos”.