‘No más encierro… No más bozal’, reitera Ricardo Salinas

“Ya basta! No más encierro! No más bozal!” exclamó Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, en su cuenta de Twitter, reiterando una vez más su rechazo a las medidas sanitarias y de confinamiento impuestas por las autoridades.

Aseguró que el COVID-19 es un virus que “nos va a dar a todos porque es muy contagioso, pero es de baja letalidad y la medicina ha avanzado mucho en sus métodos de tratamiento”.

Destacó que “después de más de 9 meses de emergencia sanitaria y “cuarentena”, es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, no se ajusta a la realidad”.

“Bravo a Van Morrison por expresar lo que muchos sentimos! No más encierro… No más bozal. Después de más de 9 MESES de emergencia sanitaria y “cuarentena”, es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, NO se ajusta a la realidad”.

(3/3) En cambio, millones de empleos y miles de empresas han sucumbido, la recesión galopa y los derechos y libertades son pisoteados sin clemencia. Ya basta!

No más encierro!

No más bozal!

Salinas Pliego, que en diversas ocasiones a manifestado su rechazo a las acciones de prevención para contener la epidemia, destacó que “millones de empleos y miles de empresas han sucumbido, la recesión galopa y los derechos y libertades son pisoteados sin clemencia. Ya basta! No más encierro! No más bozal!”. (Con información de La Jornada)