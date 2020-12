Rector pide no hacer juicios sobre funcionario involucrado con el “Mayo”

El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, pidió no hacer juicios sobre el director de Recursos Humanos de la universidad, Ramón Florencio López Hernández, y esperar a que se resuelva la investigación.

Al funcionario la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las cuentas bancarias por presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero de Ismael el Mayo Zambada.

El rector dijo que por tratarse de un asunto personal él tendrá que responder por las acusaciones y la universidad no intervendrá.

“Es importante darle el derecho de inocencia que está establecido en la ley y es muy importante también no realizar juicios sumarios, la Universidad, imagínense, tenemos miles de universitarios que algunos han sido detenidos, otros están en proceso de divorcio y están demandados y la Universidad no da opiniones de las acciones que como parte de la sociedad ellos están realizando”, dijo.

Señaló que “yo no soy abogado pero entiendo que cuando es cosa juzgada significa que terminó un procedimiento y hay sentenciados y hay culpas que tienen que pagarse de una u otra manera y entiendo que mientras un proceso dura la persona en ese momento no se le puede condenar, no se le puede aplicar un castigo, mucho menos por la institución que no somos nosotros una autoridad competente en ese aspecto y creo que ahí él tendrá que seguir su juicio, nosotros estaremos atentos”

Manifestó que la UAS ampara y protege a los universitarios pero cada quien es responsable de los actos que hace de manera individual.

Guerra Liera dijo desconocer si López Hernández sigue cobrando en la universidad o la forma en la que lo hace porque sus cuentas están congeladas.

Mencionó que el funcionario seguirá en la UAS hasta en tanto no haya una sentencia.

“Mientras un trabajador no es condenado, finalmente, que es una cosa juzgada, es una conquista que hay con el sindicato, se le conserva su salario hasta en tanto no finiquite desde punto de vista legal esos asuntos que lo tiene en entredicho respecto a un hecho ilícito”, expresó.