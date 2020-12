Exige justicia familia de desaparecido por policías municipales de Mazatlán

“Aquí hay un nombre el de mi hijo, el de la familia, pero cuántas familias no denuncian por temor a represalias a las mismas autoridades, porque fueron las autoridades las que se llevaron a mi hijo, las mismas autoridades, las que nos deben de proteger se están llevando a nuestros hijos”, afirma la madre de Luis Roberto Ramírez Sandoval.

Y ante el silencio del “Químico” Benítez, que no ha dado seguimiento a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pregunta desesperanzada: “¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a acudir?”

Para la familia del joven desaparecido por la policía municipal de Mazatlán, la búsqueda del “Químico “Benítez de la candidatura a la gubernatura por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) es una burla a los ciudadanos, porque si no gobierna bien el municipio, mucho menos un estado.

Tras dos años de dolor y frustración en busca de castigo a los presuntos responsables de privar de la libertad a Luis Roberto Ramírez Sandoval, ocurrido el 6 de diciembre de 2018, su madre exige justicia al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, aspirante por Morena a candidato a la gubernatura.

“La verdad, he estado pensando mucho sobre el caso de mi hijo, y me queda claro que a las autoridades les tiene sin cuidado lo que sucede con la seguridad de los ciudadanos y con la aplicación de la justicia pronta y expedita”, enfatiza Laura Elena Heras Sandoval, madre de Ramírez Sandoval.

Contexto

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Unidad del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas, el 6 de diciembre de 2018, fue el abuelo de Luis Roberto Ramírez Sandoval, quien vio que en la caja de la patrulla número 275 lo llevaban detenido junto con Efraín Macías Garzón.

Desde ese 6 de diciembre hasta el 29 de marzo de 2019, cuando tanto Luis Roberto Ramírez Sandoval, como su amigo fueron hallados en una fosa clandestina ubicada en un camino de terracería que conduce a la avenida Delfín-camino viejo a cerritos, su familia ha vivido un vía crucis que no termina.

El calvario de la madre de la víctima ha pasado por las instancias encargadas de impartir justicia y con una queja CEDH/IIVZS/18, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que arrojó una recomendación al gobierno municipal

“La CEDH después de analizar el expediente desprende que Luis Roberto Ramírez Sandoval fue detenido y desaparecido por policías municipales y emite recomendación al Gobierno Municipal de Mazatlán”, dice la recomendación emitida el 27 de agosto de 2019.

“¿Y el gobierno? Silencio”

“Nosotros como familia, tratamos de seguir todos los pasos del procedimiento de la denuncia, asistir a revisiones de expedientes, incluso llevamos los testigos de los hechos, pero es muy indiferente el gobierno de Mazatlán, ante las desapariciones de tantas personas”, comenta Heras Sandoval.

La hermana de Luis Roberto, indignada recuerda que la semana antepasada el “Químico” Benítez hasta un video difundió por redes sobre los policías municipales que saquearon en el centro histórico un vehículo “Uber”, pidiendo a los ciudadanos que denuncien y aseguró que en ese caso sí habría justicia.

“Me dio mucho coraje que en el caso del saqueo de un carro, el ‘Químico’ Benítez exija justicia a Asuntos Internos y un caso de un desaparecido que también fue en su gobierno no haya orden de aprehensión, no haya avances, a pesar de que hay testigos señalando que los policías se llevaron a las dos personas; a mí me frustra mucho, porque tiene dos años en caso de mi hermano”, critica.

La joven insiste:” Yo quiero ver orden de aprehensión, que se ejecute contra los presuntos responsables; quiero ver algo en Asuntos internos; quiero ver qué está pasando, porque han pasado dos años y no he visto que hagan justicia”.

La tía de Luis Roberto no concibe que las autoridades inviten a los ciudadanos a denunciar las arbitrariedades de los policías municipales y cuando los afectados los denuncian siguiendo todo el procedimiento no les hacen caso.

“Hambre tenemos de que las autoridades nos hablen y que nos digan: ‘señora, venga para acá, mire, le tenemos esto; investigamos esto, venga porque usted hizo lo correcto en denunciar, traer los testigos, en venir para acá e ir para allá, hizo lo correcto, paso a paso, como todo buen ciudadano;, pero no lo hacen’”,

–Pese a que hay una recomendación de la CEDH al gobierno municipal, ¿el Químico Benítez no ha hecho nada?- se le pregunta a la madre de Luis Roberto.

–No se ha hecho nada. ¿Y el gobierno?, silencio. Me gustaría que alguien nos diera una respuesta, qué realmente pasó con mi hijo. No entiendo, por qué esa omisión, no la entiendo. Nosotros tuvimos que incorporamos a un colectivo de rastreadoras, para buscar a mi hijo, porque las autoridades no hacen nada. Solo así encontramos a mi hijo, en una fosa, y a pesar de que hubo testigos, a pesar de que fueron a declarar, a pesar de que tenemos la recomendación de Derechos Humanos a nuestro favor no se ha hecho nada.

-¿Qué perciben ustedes en esa conducta de las autoridades?

-La conducta es de impunidad y corrupción. La conducta que han asumido ha sido de burla a las familias de los desaparecidos. Quiero conocer la realidad de lo que pasó. La realidad y si hay algún culpable o culpables pues que respondan por lo que hicieron. Yo no pido el ojo por ojo, pero sí que estuvieran en la cárcel.