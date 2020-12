Sinaloa no registró los primeros casos de coronavirus en enero

Si ocurrieron no tengo la información, dice secretario de Salud

El primer caso de Covid-19 reportado en Sinaloa se remonta a finales de febrero. La mañana del viernes 28, el secretario de salud, Efrén Encinas Torres, hizo el anuncio ante medios del primer paciente en el estado. Sin embargo, en la entidad ya se contaban con dos casos.

Según datos abiertos de la Secretaría de Salud Federal, los primeros casos de coronavirus en Sinaloa se originaron en Culiacán. El primero, un hombre de 42 años, reportado el 27 de enero por el ISSSTE.

La información revela que el paciente presentó sintomatología y al otro día fue ingresado. Posteriormente habría dado positivo a Covid-19 en prueba de laboratorio, mientras que el segundo caso corresponde a una mujer de 27 años, paciente ambulatoria del día 29 de enero reportada por el IMSS.

Y ambos casos, según el secretario Encinas Torres, son desconocidos por la Secretaría de Salud.

“La realidad es que información veraz, al menos documentada en alguna área nuestra del sector salud, no la tenemos, porque como son enfermedades de información inmediata, siempre cuando hay una enfermedad infecciosa, más producto de una epidemia, de una pandemia, son de notificación inmediata al área de salud, en este caso del estado al área de epidemiología y no tenemos nosotros oficialmente algún caso antes del 28 de febrero”, dijo.

Los casos corresponden a la semana número cinco, según la estadística de datos abiertos de Salud Federal, es decir, a finales de enero. Todavía, el día 22 de ese mes, la Secretaría Estatal afirmaba que en la entidad aún no existía caso alguno por el novel coronavirus.

“En caso de que haya alguno como lo señalas, yo no tengo la información, no está anotada para nada, si fue en enero pues estaba ya la pandemia porque los primeros casos fueron a finales de diciembre”, añade Encinas Torres.

El secretario fue abordado durante un desayuno con reporteros de la fuente en donde rifaron artículos adquiridos por los mismos integrantes del gabinete de Encinas Torres. La acotación fue que estos no se compraron con recursos públicos, sino propios.

Un salón del hotel San Marcos fue la sede del evento. A manera de herradura fueron dispuestos alrededor de 30 asientos, separados entre sí para promover la sana distancia. El secretario dio su mensaje y agradeció a los medios la cobertura en general pero sobre todo durante la pandemia.

Después del mensaje, el desayuno. Machaca, frijoles, un tamal y frutas. Jugo de naranja y café como bebidas. Nada ostentoso excepto por el sitio. Una pantalla de 43 pulgadas de la marca LG y otros artículos electrodomésticos se obsequiaron.

Posterior al evento Encinas Torres responde sobre el cuestionamiento de aquellos primeros casos que datan de enero, y no de febrero como lo acusa la estadística oficial estatal. El secretario cuestiona si los casos procurados son de otra parte, importados o locales, si venían de alguna población de riesgo, pero la estadística se remite únicamente a dar cuenta de los pacientes reportados.

“Pues mira, la forma objetiva de dar información veraz es que esté registrado en epidemiología nuestra, indudablemente pues no, en el Laboratorio Estatal de Salud Pública no era posible haber hecho la prueba puesto que no teníamos todavía la estructura para tal”, explicó.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) comenzó a operar muestras para la detección del virus SARS-CoV-2 a inicios de febrero con una capacitación.

“Fíjate que no tengo el dato con precisión, voy a rastrar alguna información. El caso que nosotros oficialmente dimos a conocer fue del 28 (de febrero)”.

-¿Y cómo es que pudo haber aparecido en la misma estadística a nivel federal? Porque prácticamente todo coincide.

-Si el área federal la pone es porque hicieron evidentemente de manera retrospectiva alguna trazabilidad, buscando alguna migración del aeropuerto internacional de México, quiénes llegaron, buscado en los registros.

Pero el seguimiento ha tenido sus fallas. Durante la segunda mitad de marzo, la Secretaría de Salud buscó contener a nueve jóvenes que viajaron a Vail, Colorado bajo la sospecha de ser portadores del coronavirus.

Sin embargo, al igual que esos casos, la misma dependencia de salud no descarta la existencia de algunos otros y que estos hayan sido rastreados a nivel federal.

El rezago institucionalizado

Durante la segunda mitad de junio, el secretario Efrén Encinas Torres, dio a conocer un rezago de casos en la plataforma. La noche del martes 23, el funcionario estatal dio a conocer 603 casos en un solo día para Sinaloa, sin embargo, todos ellos originados en días pasados.

De los más de 600 nuevos contagios, 112 fueron detectados por el LESP y 491 entre los laboratorios del IMSS e ISSSTE, estos últimos realizando sus estudios fuera del estado debido a políticas internas.

Previamente, el miércoles 3 de junio, los casos en Sinaloa acusaron un problema similar aunque justificado a la baja de personal en lo administrativo, llegando a reportar entonces 220 casos y en días posteriores cifras cercanas a los 300.

El corte al 16 de noviembre, el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Estatal, revela que existen mil 030 muestras a pacientes sospechosos de coronavirus pero sin recepción en laboratorio de las cuales 431 pertenecen al IMSS y 360 al ISSSTE.

Y el rezago se traslada también al reporte de defunciones. En el IMSS, tan sólo en el Hospital General Regional número 1 de Culiacán, existen 164 muertes con retraso en su dictaminación o confirmación en la sospecha de Covid-19.

En total, son 523 decesos los que hasta esa fecha no habían sido confirmados por coronavirus en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.