Mujer de 90 años, la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer contra el coronavirus

Una mujer de 90 años se ha convertido este martes en la primera persona del mundo occidental en recibir de manera oficial y no en fase de pruebas la vacuna contra la covid fabricada por Pfizer y BioNTech, en el marco del programa de vacunación que inició este martes en el Reino Unido.

Margaret Keenan, que fue vacunada en el Hospital Universitario de Coventry, ha asegurado ante las cámaras de la BBC que se sentía una “privilegiada” por ser la primera vacunada en occidente fuera de los programas de ensayos clínicos, publicó el diario Español El País.

Era un movimiento preparado a conciencia por el Gobierno de Boris Johnson para convencer a los británicos más escépticos de la necesidad de inmunizarse cuando llegue su turno. Keenan, que vestía una camiseta que decía “Feliz Navidad”, ha asegurado: “Si yo me la puedo poner a los 90 años, cualquiera puede”.

Los tabloides conservadores del Reino Unido han contribuido al entusiasmo al bautizar este martes como el “Día-V” (V, de vacuna, pero también la histórica V de victoria). El segundo paciente en recibir la vacuna ha sido, irónicamente, William Shakespeare, un hombre de 81 años de la localidad de Warwichshire.

Las personas mayores de 80 años y las que forman parte del personal sanitario y de cuidados serán las primeras en recibir las dosis dentro de la campaña de vacunación británica. Problemas logísticos, como evitar robos y mantener neveras a -70 grados centígrados, han impedido que el tratamiento comenzase en las residencias de mayores.

Durante los primeros días serán 50 hospitales repartidos por todo el país (siete de ellos en Londres) los que comience a suministrar las inyecciones.

El Reino Unido se convirtió el pasado miércoles en el primer país del mundo en dar su autorización al uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, después de que sus creadores aseguraran que la inyección tiene una eficacia del 95% frente a la covid-19.

El Gobierno de Johnson ha encargado 40 millones de dosis, que alcanzarán a 20 millones de ciudadanos.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers – and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2020