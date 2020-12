‘No se dieron cuenta o hubo omisión en entrega de contratos de Pemex a Felipa Obrador’: AMLO

El otorgamiento de contratos para Felipa Obrador, por parte de Petróleos Mexicanos se produjo porque “no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregaron los contratos”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manifestó que en su momento el director del organismo, Octavio Romero Oropeza le comentó en 2019 que estaba involucrada su pariente y él sugirió no otorgarlos.

Al ser cuestionado sobre la cancelación de dichos contratos comentó que en una primera instancia aparecía su prima por lo que se hablaba de posibles conflictos de intereses y no se concedió. Sin embargo, posteriormente la empresa de su prima participó en procesos de licitación “y se entregó el contrato cuando el director de Pemex me informó, le comento que se actúe de conformidad con la ley, porque no somos iguales, ese dicho que aunque se trata de familiares, no va a haber corrupción, no va a haber influyentismo”, publicó La Jornada.

Dijo estar con la conciencia tranquila, porque en su momento, cuando se planteó originalmente el posible conflicto de intereses se instruyó que no se otorgarán esos contratos.

En otro orden, al ser cuestionado sobre nuevas aprehensiones en el caso de la triangulaciones financieras relacionadas con la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, el mandatario dijo que si bien es una investigación que corresponde a la Fiscalía General de la República, sería importante que se diera un informe sobre el destino de los recursos desviados, pues en su caso, en la recuperación de bienes, por ley, se debe entregar al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.