Checo’ Pérez es el segundo mexicano en ganar un Gran Premio de la F1

Sergio “Checo” Pérez ganó la carrera más importante de su vida: el Gran Premio de Sakhir, en Bahrein, que lo convierte en el segundo piloto mexicano en obtener una victoria en la Fórmula 1, después de Pedro Ramírez.

Para conseguir este trascendental triunfo, Pérez remontó desde el último lugar (18) de la fila después de verse involucrado en un percance que le pudo haber costado la carrera en la primera vuelta al circuito, penúltima carrera de la actual temporada.

Todo se originó por una mala arrancada del piloto finlandés Valtteri Botas (Mercedes Benz), así como el contacto entre Max Verstappen (Red Bull) y el Ferrari de Charles Leclerc, que enviaron al monoplaza de Pérez a los pits y al último lugar en la posición, informó Apeo.

Pérez, de 30 años, subió a lo más alto del podio, justo cuando su escudería Racing Point prescindió de él y continúa sin equipo para afrontar la próxima temporada.

El francés Esteban Ocon, quien alguna vez fue su compañero de equipo, y Lance Stroll (también de Racing Point) completaron el podio en Sakhir.

“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Diez años me tomó. No sé qué decir… después de la primera vuelta, la carrera había terminado, pero se trataba de no rendirse. Creo que hoy ganamos por méritos”, sintetizó Sergio “Checo” Pérez sus emociones, en lo que fue segundo podio de una temporada caracterizada por las tensiones dentro de su equipo.

El mexicano también reconoció que cometió “un gran error con el safety car, bloqueando el neumático delantero, pero en cuanto pasamos la segunda tanda he dicho a mi equipo: este coche se siente como una limusina. Teníamos un tremendo ritmo, hemos venido aquí, pensamos que iba a ser una carrera con dos paradas y después del viernes sabíamos que tenía que ser hoy”.

El piloto mexicano desconoce si continuará la próxima temporada en la Fórmula 1, pues en septiembre pasado, Pérez anunció su salida de la escuderpia Racing Point al finalizar la presente temporada.