El calvario de ser mujer; hay en Sinaloa 70 casos de desaparecidas sin registro

Las cifras son frías. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas arroja que en Sinaloa hay 86 mujeres desaparecidas, 26 de éstas son menores de edad, sin embargo, en Sinaloa solo se han emitido 16 fichas.

Es decir, que existen 70 mujeres sin ficha, que nadie reconoce oficialmente como desaparecidas.

Y es que las agresiones en contra de las mujeres han ido recrudeciéndose sin que una autoridad demuestre con hechos, que está haciendo algo para evitarlo.

Priscila Rebeca Salas Espinoza, integrante del colectivo “No se metan con nuestras hijas”, expone que los datos colocan a Mazatlán con el mayor número de desaparecidas que el resto de los municipios de Sinaloa.

“El corte es al 25 de noviembre del 2020, Mazatlán tiene 22 mujeres desaparecidas”, explicó.

La infografía divulgada por el colectivo en el marco de los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia letal y la desaparición de las mujeres y niñas ubica a Mazatlán a la cabeza con 22 desaparecidas, Culiacán y Ahome con 15 cada uno, Guasave con cuatro, Escuinapa uno, Rosario con dos, Concordia con dos, Sinaloa con cuatro, Badiraguato, Mocorito y Angostura con una desaparecida cada uno. Al cierre de esta edición, el resto de los municipios (seis), estaban en cero.

Además de estas desapariciones, existen otras 16 clasificadas como “Sin municipio de referencia”.

“La fuente es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, de estas 86 mujeres desaparecidas, 26 son menores de edad, y 22 son del municipio de Mazatlán (…)”, precisó.

Es un hecho que las niñas, adolescentes y mujeres en condición de desaparición en Sinaloa, son mucho más de lo que las fichas de búsquedas están revelando, “y eso es alarmante”, aseveró.

“Tenemos una situación alarmante, que es que de las 86 mujeres que hay desaparecidas en Sinaloa, en el periodo en el cual ya se podían emitir fichas de búsqueda, solo hay hasta ahorita 16 fichas de búsqueda activas, o sea, hay 70 mujeres, niñas y adolescentes que no tienen una ficha de búsqueda emitida por la Alerta Amber o el Protocolo Alba en Sinaloa y esa omisión es gravísima”, subrayó.

—¿Sabe por qué no las están haciendo, ¿qué pasó con esas 70, ¿qué les faltó para que alguien lo hiciera?

—No les debe de faltar nada porque es una obligación que la fiscalía debe de tener, emitir en ese momento de la denuncia. Habría que llamarse a las instancias operadoras de la Alerta Amber y Protocolo Alba para que nos digan cuales son las razones por las que faltan todas estas fichas.

—¿Ustedes cómo confirmaron que estas 70 fichas no existen?

—Comparando las fichas activas que hay, y las personas desaparecidas, según el Registro Nacional

Aunque el colectivo ha cuestionado a la FGE respecto al número (16) de desaparecidas, se les ha reiterado que, efectivamente es el número que hay, dijo.

“Me puse a investigar el periodo en el cual ya está obligada la fiscalía a emitir fichas, y nos damos cuenta de que no hay, no existen las fichas”, detalló.

Una vez que una mujer desaparece, la FGE tiene que recibir la denuncia de la familia o personas cercanas, e inmediatamente se tiene que emitir la ficha, explicó.

El desdén municipal por la atención de las desapariciones

El Protocolo Alba es un mecanismo de coordinación interinstitucional que tiene como fin buscar con vida a niñas, adolescentes y mujeres en condición de desaparecidas, pero existe una omisión grave, indicó Priscila Rebeca Salas Espinoza.

El colectivo replica lo que mujeres especialistas en desaparición de mujeres de otras entidades, como Ciudad Juárez, han insistido en que una de las acciones que más perjudica la búsqueda y el acceso a la justicia de mujeres y niñas víctimas de este tipo de delito, es la falta de coordinación, “el Protocolo es lo que busca, darle una perspectiva de género a la investigación, pero que también, siguiendo los pasos y las acciones marcadas, se busquen de manera adecuada”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en 2012 modificando el Protocolo Alba para que existiera coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, para la localización de mujeres desaparecidas.

En la búsqueda para verificar el cumplimiento de esas acciones, el colectivo hizo una investigación en los municipios y detectó que son omisos e ignorantes en lo que a garantizar el acceso a la justicia, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, se refiere.

“Preguntamos a los municipios si contaban con reglamento de acceso a una vida libre de violencia en los municipios y no lo tienen, pese a que a que es una obligación jurídica, y los alcaldes, principalmente de los tres municipios más grandes de Sinaloa (Culiacán, Mazatlán y Ahome), dicen que son incompetentes para hacer o informar sobre las medidas de prevención y acceso a la justicia y que es en el ámbito estatal donde deben llevarse a cabo estas políticas, pero no, ellos también están obligados”, aseguró.

El municipio de Mazatlán se declaró incompetente, criticó.

“El (alcalde) ‘químico’ Benítez en algunas ocasiones ha dicho en las represiones a las chicas de Mazatlán, que ellas tendrían que reclamar al ámbito estatal ese derecho, pero no, le toca a él emitir un reglamento municipal y le toca garantizar los derechos en el ámbito municipal que son de su competencia”, expuso.

La activista consideró que es un poco de ignorancia y la misoginia, como lo ha manifestado en sus discursos Luis Guillermo Benítez Torres.

“Si el presidente municipal no cree que es de su competencia, no va a hacer nada, pero sí es competencia de la Policía Municipal (…) no es creer que el apoyo a la causa es ponerse un moñito rosa o naranja, y es todo, pero es mucho más, hay mucha ignorancia de los presidentes y presidentas municipales que no saben lo que tienen qué hacer”, lamentó.