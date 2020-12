México, en muy mala situación ante pandemia: OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que en México “el ritmo y crecimiento de casos y muertes por Covid-19 son preocupantes” y “muestra que el país está en una muy mala situación”.

“El ritmo del incremento de casos y muertes (de COVID-19) en México es muy preocupante”, alertó el dirigente de la OMS durante la rueda de prensa quincenal donde se analiza la situación del coronavirus.

Destacó que tanto el número de fallecidos como el de casos se dobló entre la semana del 12 de octubre y la del 20 de noviembre, pasando el primero de 2 mil a 4 mil y el segundo, de 31 mil a más de 60 mil.

🔊La OMS pide seriedad por la situación "muy preocupante" del #COVID19 en #México 🔊Agencias de la ONU alertan de riesgos de protección en #Colombia y #Venezuela por la pandemia 🔊“Esto es un desastre” Centroamérica necesita ayuda internacional @WFP_es https://t.co/6SnNTJMfUY — Noticias ONU (@NoticiasONU) November 30, 2020

“Creo que esto muestra que México está en mal estado”, destacó, “cuando ambos indicadores, las muertes y los casos, aumentan, es un problema muy serio. Nos gustaría pedirle a México que sea muy serio”.

Con respecto a la observación de una periodista de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no utiliza la mascarilla en sus apariciones públicas, Tedros indicó que la Organización no opina sobre comportamientos individuales sobre si hay personas que llevan mascarilla o no, pero resaltó la importancia de llevarla, de mantener la distancia de seguridad y de que “los líderes den ejemplo”.

“Queremos que los líderes se conviertan en modelos (de comportamiento), queremos que las personas influyentes también lo sean. Cuando decimos líderes pueden ser líderes políticos, pueden ser líderes religiosos, pueden ser líderes tradicionales y pueden ser otras personas influyentes, y tienen que dar ejemplo de otra manera, quiero decir que duplicar las muertes y los casos en tres semanas es una mala señal”, reiteró.