Destituyen a policias de Mazatlán por presunta corrupción

Luis Guillermo Benitez Torres, dio a conocer este lunes, que fueron destituidos el coordinador de zona de la Policía preventiva y los agentes involucrados en un supuesto acto de corrupción ocurrido este fin de semana en la zona centro de la ciudad, en contra de un conductor de servicio de transporte vía plataforma.

A través de redes sociales se dieron a conocer vídeos en los que se señala que la familia de un conductor de un vehículo de la plataforma In Driver da a conocer que persiguieron policias que iban a bordo de una patrulla, tras ser sorprendidos cuando supuestamente extraían artículos del interior.

El alcalde fue cuestionado éste lunes respecto al presunto abuso de autoridad por parte de los agentes preventivos que fue ventilados públicamente en redes sociales, “y fue claro en señalar que la Unidad de Asuntos Internos, ya investiga a los elementos señalados, por lo que garantizó que habrá justicia en este caso”, indicó el gobierno municipal través de un comunicado.

Explicó que dicha instancia es la que se encarga de analizar y sancionar el actuar de los elementos de seguridad pública municipal, por lo que resolverá conforme a derecho.

“Acuérdense que nosotros no protegíamos a pícaros. Inmediatamente di la orden porque el video me lo hizo llegar un ciudadano. Ya destituimos al coordinador de esa zona, que era presuntamente el responsable; le quitamos un grado. Ya está en el Órgano Interno para que se sancione de acuerdo a la ley, al comandante y a los policías. El órgano interno es la unidad que investiga. Acuérdense que yo la cambié porque los que estaban era una bola de corruptos, no avanzaban nunca un caso que se señalaba. Hoy si avanza y yo les aseguro que va haber justicia”, dijo.