Cienfuegos sin orden de aprehensión en México: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que en México no existe una orden de aprehensión en contra del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Defensa Nacional.

“No hay una solicitud de extradición, porque para tú hacer una solicitud de extradición necesitas una orden de aprehensión y en México no hay, hoy, una orden de aprehensión contra el general Cienfuegos, no hay, no existe. La evidencia se recibió el 11 de noviembre”, dijo el canciller de acuerdo con una publicación de Eje Central.

Marcelo Ebrard indicó en la conferencia matutina, que Salvador Cienfuegos será puesto en libertad en Nueva York, posteriormente será repatriado a México por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Luego la Fiscalía General de la República recibirá al general como un ciudadano en libertad y se le informará que existe una investigación en su contra.

Aunque no hay fecha exacta para el regreso del militar, Ebrard no descartó que podría ser hoy aunque sería más factible que el general vuelva entre mañana y el fin de semana a México.

Cooperación, el argumento que salvó a Cienfuegos

El manejo de la llamada “Operación Padrino” puso en tensión la relación entre Estados Unidos y México, debido a la falta de comunicación y a la ausencia de intercambio de información entre las autoridades de ambas naciones.

En las negociaciones para regresar a Cienfuegos a México, Ebrard dijo que se puso énfasis en señalar que la cooperación para combatir al narcotráfico no puede darse de forma selectiva.

“No se pueden tener las dos. No puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto (detener a una persona sin que México estuviera enterado de la investigación), hay que escoger”, dijo el canciller de México.

“La cuestión aquí es: si vamos a mantener la cooperación con otros países, entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana”, agregó el titular de SRE.

Ebrard señaló que el fiscal de Estados Unidos, William P. Barr respeta al país y tiene confianza en sus instituciones.

En un hecho sin precedentes, a pesar de considerar que las pruebas en su contra “son fuertes”, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se desistió de enjuiciar al general Salvador Cienfuegos, y se prevé que el exsecretario de la Defensa llegue a México en breve, libre de todo cargo, y sea entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).

“El general aceptó regresarse a México voluntariamente”, establecen los documentos oficiales, y quedará a disposición de la FGR, que hace seis días inició una investigación en su contra, pero que no se comprometió a procesarlo penalmente en los acuerdos alcanzados con las autoridades estadounidenses.