Estatua de José Alfredo Jiménez es develada en Paseo Olas Altas

La estatua de José Alfredo Jiménez fue develada esta noche por autoridades municipales en el Paseo Olas Altas de Mazatlán.

El acto forma parte de la diplomacia entre este municipio y Dolores Hidalgo, Guanajuato, tras firmar el acuerdo de Hermanamiento Vitalicio.

Los alcaldes Luis Guillermo Benitez Torres y Miguel Ángel Rayas Ortiz; el Secretario de Turismo del Estado, Óscar Pérez Barros y José Alfredo Jiménez Galvez, hijo de “El Rey”, encabezaron la develación de la obra del escultor Óscar Ponzanelli.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento informó que Benitez Torres dijo que este pedazo de tierra que le fue entregado al cantautor del emblemático “Corrido de Mazatlán”, es en pago a una deuda que tenían con el hombre que “escaneó” a los mazatlecos y creó este tema que los porteños sienten como un himno.

“Lo único que me gustaría agregar a todo lo que aquí se ha dicho, es que quién no se ha enamorado con una canción de José Alfredo, quién no ha cantado una canción de José Alfredo, quién no ha llorado, quién no ha gritado de gusto con una canción de José Alfredo, y ese es el mejor homenaje y el mejor recuerdo que tenemos de él”.

Rayas Ortiz agradeció a las autoridades municipales el honor que hizo al pueblo de dolorense al colocar la estatua de José Alfredo Jiménez aquí, y aseguró que luego del hermanamiento vitalicio entre ambas ciudades, Dolores Hidalgo ya tiene mar y playa, y es Mazatlán.

“Agradecerte por esta distinción que haces a los dolorenses; en nombre de los ciudadanos de Dolores Hidalgo, agradecerte y decirte que José Alfredo Jiménez es Dolores Hidalgo, y si José Alfredo Jiménez está aquí, aquí está Dolores Hidalgo. Creo que, como ya lo habían dicho, Dolores Hidalgo ahora tiene mar, ahora tiene playa y está aquí en Mazatlán”.

José Alfredo Jiménez dijo que con la develación de la estatua de su padre, se siente dueño de un pedazo de tierra de Mazatlán, y recordó cómo el cantautor fue allegándose de amigos sinaloenses como Mariano Rivera, Pedro Infante y Lola Beltrán.

“Mi papá siempre decía ‘hay que tener un amigo sinaloense’ y el primero que lo grabó fue don Mariano Rivera, un 22 de febrero de 1950, graba la primera canción de mi papá; a los pocos meses conoce al ‘Ídolo de México’, al gran Pedro Infante, y le graba 44 canciones y 25 de esas canciones las lleva al cine; después me pone de madrina a Lola Beltrán, ‘Lola la Grande’, sinaloense también”.

Tras la develación de la estatua, las notas de “El Corrido de Mazatlán”, interpretadas por la banda sinaloense, inundaron el Paseo Olas Altas mientras la pirotecnia dio color al cielo mazatleco.