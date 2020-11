Pfizer asegura que su vacuna contra el Covid-19 tiene una eficacia de 90%

La farmacéutica Pfizer y su socio alemán BioNTech anunciaron este lunes que su vacuna contra el Covid-19 es “eficaz en un 90 por ciento”, de acuerdo a primer análisis intermedio que no ha sido revisado ni publicado en revistas científicas.

Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer, informó a través de un comunicado, “que los resultados demuestran que nuestra vacuna basada en ARNm puede ayudar a prevenir COVID-19 en la mayoría de las personas que la reciben”.

“Me complace compartir con ustedes que Pfizer y nuestro colaborador, BioNTech, anunciaron resultados positivos de eficacia de nuestro estudio de fase 3, etapa tardía de nuestra posible vacuna Covid-19. Se descubrió que la vacuna candidata es más del 90 por ciento efectiva para prevenir Covid-19 en participantes sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 en el primer análisis de eficacia provisional”, señaló.

An update from @AlbertBourla on our investigational #COVID19 vaccine program with @BioNTech_Group.

