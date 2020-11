Sin Fonden, hay recursos para apoyar a damnificados de Tabasco: AMLO

Aunque ya no existe el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), hay recursos garantizados para apoyar a damnificados, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo día de gira para atender a los afectados por las inundaciones en Tabasco donde hasta este día se tiene reporte de cinco personas fallecidas.

Recordó que se está aplicando el Plan DN-III-E y el Plan Marina para auxiliar a la población; asimismo, la Secretaría de Bienestar realiza censos con el objetivo de detectar a las familias damnificadas.

El jefe del Ejecutivo pidió a la población permanecer en los albergues y se comprometió a que no les faltará lo necesario.

Reafirmó que “lo material se repone; lo que hay que cuidar es la vida. Yo nunca voy a dejar de apoyar a mis paisanos y todos los mexicanos en desgracia. El gobierno tiene que darle atención especial a los que más lo necesitan, eso es la justicia”.

Celebró que las precipitaciones se redujeron considerablemente y, de acuerdo con los pronósticos, en los siguientes días podría llover menos, lo que ayudará a tener un mejor control de la presa Peñitas.

“Una lluvia histórica en todo Tabasco. Llovió en la región de los ríos. El Usumacinta, que es el río más grande de México, está creciendo, aumentando mucho su volumen. Afortunadamente no ha desbordado, no se ha salido de cause. Donde sí ha habido mucho problema es en el río Tulijá, que nace en las cascadas de Agua Azul en Chiapas y baja, pasa por Macuspana, pasa por Tepetitán. Ese río se une a otro que creció muchísimo porque llovió mucho en la sierra de Chiapas y de Tabasco, que es el río Puxcatán, inundó Macuspana”, explicó el mandatario.

Destacó que algunas colonias de ese municipio las inundaciones alcanzaron metro y medio de profundidad y afortunadamente se ha podido salvar a la mayoría de las personas.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dijo que la reducción del potencial de lluvias estabilizó la situación en el estado.

Resaltó que en Macuspana ya trabajan el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, para salvaguardar vidas.

El presidente López Obrador reiteró que el martes de la siguiente semana tendrá una reunión en Palacio Nacional con los gobernadores de Tabasco y de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, en la que se trabajará en un plan integral que solucionará de manera estructural el problema de las inundaciones.