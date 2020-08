Asegura senadora Imelda Castro que está lista para ser candidata a la gubernatura

“Yo estoy lista, siempre lo he estado”, aseguró la senadora de Morena, Imelda Castro Castro, quien expresó que a ella se le incluye dentro de los perfiles de candidateables de su partido para la gubernatura de Sinaloa en el 2021.

“Yo les digo, no descarto ser la candidata de Morena a la gubernatura, nunca lo he descartado”, expresó en videoconferencia remota, a la que convocó para hablar de la agenda en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores.

Aseguró que en éste momento no hay ninguna decisión ni de personas ni de género en Sinaloa ni en ninguna de las 15 entidades donde habrá elecciones han candidaturas resueltas por lo que demandó que no debe engañarse a nadie, y que será una consulta las que las defina como lo acordó Morena.

“A mí me consideran dentro de las candidateables, el tema de género, el proyecto, el perfil que tenemos que viene de lejos, que hemos venido construyendo, por todo eso, creo que tenemos todas las condiciones para ello”.

La senadora de Morena manifestó es una representante popular que es muy respetuosa de los tiempos y las formas.

“Nunca he descartado la posibilidad de gobernar Sinaloa”, reiteró.

Castro Castro se refirió también a la postura de Morena de disminuir en un 50 por ciento las perrogativas federales de los partidos políticos, y para que en el Congreso del Estado se legisle para que se elimine en el caso de los gobiernos municipales.

Ponderó que se fiscalice en tiempo real el origen de los recursos de los partidos políticos, luego que los casos como Genaro García Luna y Emilio Lozoya evidenció no cumplió con su vigilancia, pese a que se usaron recursos públicos y sobornos en campañas electorales.