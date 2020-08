‘El 70 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la transformación’: AMLO

“Ya no es más de lo mismo, se acabaron los fueros, los privilegios, ya no hay corrupción arriba, por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados, desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora”, expone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de un spot promocional de su segundo Informe de Gobierno, en el que además asegura que el 70 por ciento de los mexicanos lo respalda.

“Tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo, el 70 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo no voy a fallarles”, sostiene.

A través de su cuenta de twitter, López Obrador publicó el video este medio día con el texto: “Gracias de todo corazón por el apoyo. Nunca traicionaré su confianza”.

El spot generó diferentes reacciones entre los usuarios de Twitter que a las pocas horas lo volvieron tendencia El 70%.