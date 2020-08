Ven expertos en materia penal y electoral, indicios de investigación en el video de Pío López Obrador y David León

Especialistas en material penal y electoral advirtieron que el video donde aparece Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, recibiendo dinero para campañas de Morena y para gastos personales de Andrés Manuel Lopez Obrador podría ser materia de investigación.

De acuerdo con el abogado José Leonel Alarcón, las videograbaciones y un audio que ayer difundió el periodista Carlos Loret de Mola no constituyen per se un ilícito, sino que representan un indicio que puede generar un delito.

De acuerdo con una publicacion de Eje Central, son varias las hipótesis: en qué carácter recibe el dinero, en qué carácter una persona da el dinero; el origen lícito o no de dinero, así como el uso de ese dinero, para que se configure una conducta ilícita”, señaló el jurista, quien aclaró que si no existe una denuncia de por medio, esta indagatoria judicial no podría generarse de oficio.

En 2015, año en que se tomó el video donde Pío López Obrador recibe dinero de manos de David León, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) enfrentó su primer proceso electoral tras obtener su registro en agosto de 2014.

Estaban en juego 2 mil 179 cargos de elección popular y se celebraban también elecciones concurrentes en Baja California Sur, Campeche, Colima, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Como partido político, aún de reciente creación, Morena recibió 23 millones 575 mil 274 pesos para gastos de campaña, lo mismo que el Partido Humanista y Encuentro Social.

Aportaciones

Si bien es cierto que todas las fuerzas políticas tienen derecho a recibir aportaciones, en efectivo o en especie, de militantes, precandidatos y simpatizantes, las aportaciones deben ingresar a las cuentas bancarias autorizadas por el Instituto Nacional Electoral para realizar las ministraciones y extender los comprobantes necesarios de la donación.

El dinero no puede circular en efectivo y ya. Si un particular, con el carácter de militante o simpatizante hace aportaciones, es obligación del partido expedir un recibo e ingresar el dinero a las cuentas. Y una vez que esto ocurre se tiene que reportar al Instituto Nacional Electoral a través de los informes de fiscalización. Si los partidos o los candidatos no reportan este tipo de aportaciones hay una infracción a las normas y debería ser revisada por parte de la autoridad electoral”, informó Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral.

Pese a que Morena recibió financiamiento público para enfrentar el proceso electoral, Pío López, hermano del Presidente, recibió dinero de David León Romero, quien se desempeñaba como consultor político para realizar asambleas y otras actividades.

León Romero, excoordinador de Protección Civil, sería el nuevo director de la empresa que creará el gobierno federal para distribuir medicamentos, pero tras la difusión de dos videos, aseguró que no lo hará hasta que se desahoguen las investigaciones correspondientes.

A pesar de que los hechos ocurrieron en 2015, donde Morena obtuvo 3 millones 069 mil votos y se convirtió en la cuarta fuerza política, no puede descartarse una indagatoria por parte de la autoridad electoral. “Obviamente es un financiamiento que parece ilegal, me parece que es importante que el Instituto Nacional Electoral abra un procedimiento oficioso para poder determinar si las características de las infracciones que en su caso se hayan cometido con relación a este apartado”, destaca Baños.

Por la mañana, López Obrador destacó la necesidad de investigar el tema y llamó a quien hizo públicos los videos a presentar una denuncia. No descartó que se trate de una especie de revancha por la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien en algunas declaraciones ha implicado a exfuncionarios y expresidentes en una red de sobornos por parte de la firma brasileña Odebrecht.